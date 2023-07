In Dresden erwacht das Roland-Kaiser-Fieber

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

es geht schon wieder los. Die Kaisermania wird in wenigen Stunden wieder am Elbufer ausbrechen. Zum 20. Mal! Dresden ist des Kaisers Königsreich. Nirgendwo sind seine Konzerte stimmungsvoller. Was den Gentleman unter den Schlagerstars mit Elbflorenz verbindet, hat er Simona Block im Interview verraten. Alles Wissenswerte und Nützliche hat Linde Gläser zur Kaisermania zusammengetragen - vor allem für auswärtige Gäste, die zu Tausenden aus diesem Anlass in die Stadt strömen.

Fans von Roland Kaiser während seines Konzertes am Dresdner Elbufer. © Quelle: Imago

Bis der Countdown zur Kaisermania heruntergezählt ist, liefern wir Ihnen noch mehr Kaisersche Inhalte. Barbara Stock hat aus Anlass des 20. Jubiläums 20 Anekdoten zu mehr, vor allem aber weniger Bekanntem über den Mann zusammengetragen, der als Pflegekind groß wurde. Und Laura Catoni geht der Frage nach, warum Fans schon am Vorabend des Konzerts am Einlass campieren. Eine kann das gar nicht verstehen: Kaddi Cutz verrät uns, warum sie nie wieder zur Kaisermania geht. Es lohnt sich, bis zum Startschuss am Freitag um 20 Uhr immer mal wieder bei den DNN vorbeizuschauen.

Wir bauen hier nicht irgendwas hin, um Geld zu verdienen. Es muss den Mietern, den Kunden und auch uns Spaß machen. Andreas Uhlig Geschäftsführer der CMS Center Management GmbH, die den Kaufpark Nickern neu baut

Andreas Uhlig, der Geschäftsführer der CMS Center Management GmbH, im fast fertigen ersten Bauabschnitt des Kaufparkes Nickern. Hinter ihm im Erdgeschoss ist einer von zwei Marktplätzen entstanden, wo die Besucher kulinarische Angebote finden werden. © Quelle: Catrin Steinbach

Der erste Teil des neuen Kaufparks Nickern in Dresden ist fertig

Ab 3. August 2023 kann man im ersten Teil des neu errichteten Einkaufszentrums in Dresden-Nickern einkaufen gehen. Wie es dann weitergeht. Jetzt lesen.

ICE-Züge der Deutschen Bahn (DB) stehen im Betriebswerk Stellingen auf den Gleisen. © Quelle: Christian Charisius/dpa

Bahn-Schlichter legen Kompromissvorschlag im Tarifstreit vor

Im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn haben Schlichter schneller als erwartet ein Ergebnis erzielt. Es enthält unter anderem eine stufenweise Erhöhung um insgesamt 410 Euro. Jetzt entscheiden die Mitglieder. Jetzt lesen

11 Uhr: „Artists‘ Conquest“ - Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) und die Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH (SBG) informieren über ihre gemeinsame Ausstellungsreihe im historischen Schloss Pillnitz und dessen Parkanlage.

20 Uhr: COMEDYSLAM Royal #7 bei den Filmnächten am Elbufer. SLAMEVENTS präsentiert die Royals der Slamcomedy-Szene 2022/23.

Julia Neigel von Silly singt beim Apoldaer Musiksommer 2023 auf der Festwiese der Herressener Promenade. (Archivbild) © Quelle: IMAGO/Future Image

Die Sängerin Julia Neigel hat gegen den „Kultur-Lockdown“ während der Corona-Pandemie in Sachsen geklagt – nun befasst sich das Sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen ausführlich damit. In einer mündlichen Verhandlung geht es heute um die Normenkontrollklage der Musikerin gegen die Corona-Schutzverordnung des Landes vom 5. November 2021. Jetzt lesen

Joe Biden, Präsident der USA, sitzt mit seinem Hund auf den Stufen vor dem Weißen Haus. © Quelle: President Joe Biden/APA Images v

... Bidens böser Hund? Weißes Haus nach Beißattacken in Erklärungsnot

Joe Bidens Schäferhund „Commander“ hat im Wachschutz-Personal seines Herrchens wohl einen Gegner ausgemacht. Beißattacken von Commander auf Agenten des Secret Service bringen den US-Präsidenten in Verlegenheit. Das Weiße Haus verspricht Gegenmaßnahmen. Jetzt lesen

DNN