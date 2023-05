﻿Straßenmusik: In Dresden bekommen Anlieger und Anwohner weiter volle Lautstärke

Kommentar

Laute Straßenmusik in Dresden: Was bitte spricht gegen ein Verstärkerverbot?

Es ist Zeit für ein Verstärkerverbot für Straßenmusiker in Dresden – ohne Ausreden. Es muss eine Satzung her, die das Recht auf körperliche Unversehrtheit der Betroffenen in den Mittelpunkt stellt, fordert DNN-Chefreporter Thomas Baumann-Hartwig.