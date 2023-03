In die Dresdner Hofewiese wird kräftig investiert

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

diese Nachricht wird nicht nur die Bewohner des Dresdner Nordens freuen. Hofewiese-Inhaber Holger Zastrow investiert kräftig in das traditionsreiche Ausflugslokal. Allein für 650.000 Euro bekommt das beliebte Ziel in der Dresdner Heide eine biologische Kläranlage. Auch die Tage von Einweggeschirr und Bier aus Plastikbechern sind gezählt. Gut für die Umwelt - und den Geschmack!

Holger Zastrow auf einer Kammer der biologischen Kläranlage. © Quelle: Anja Schneider

Eine Wermutstropfen müssen die Gäste der Hofewiese aber ab 1. April verkraften. Der Shuttlebus vom Bahnhof Klotzsche darf nicht mehr fahren. Genehmigungspflichtiger Linienbetrieb, urteilte die Landesdirektion. Wer da nicht den Amtsschimmel wiehern hört... Jetzt lesen

Zitat des Tages

Die Hofewiese ist für alle da. Sie muss ein öffentlicher Ort bleiben und darf nicht das Schicksal vieler anderer Ausflugslokale teilen, die inzwischen verschwunden oder nur noch in rein privater Nutzung sind. Aber dafür braucht es endlich mehr Verständnis, Unterstützung und Respekt. Holger Zastrow Wirt der Dresdner Hofewiese

Dresden und die Region – Leseempfehlungen





Das Betreiberpaar Andrea und Uwe Engert vor dem neuen Domizil der Lindenschänke. © Quelle: Dietrich Flechtner

Samstag geht es los: Dresdner Traditionslokal Lindenschänke öffnet neu im Trobischhof

Nach der überraschenden Kündigung des Pachtvertrags macht das Team der Lindenschänke nun im Trobischhof weiter – mit einigen Neuerungen. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Das Brandenburgische Bildungsministerium will den ChatGPT in den Unterricht integrieren. © Quelle: Jonathan Raa

„Drohende Katastrophe“: Elon Musk und Hunderte Forscher fordern „Denkpause“ für künstliche Intelligenz

Steuert die Menschheit auf eine Katastrophe zu? Mehr als 1000 namhafte Forscher und Unternehmer warnen in einem offenen Brief vor den „fundamentalen Risiken“ künstlicher Intelligenz. Sie fordern eine sechsmonatige „Denkpause“ und neue Ethikregeln. Zu den Unterzeichnern gehören auch Elon Musk und Apple-Mitgründer Steve Wozniak. Jetzt lesen

Termine des Tages

17 Uhr: Info-Veranstaltung zu Asylcontainern in Dresden - Heute informiert die Stadtverwaltung in der Dreikönigskirche über ihre Pläne zur Unterbringung von Asylbewerbern. Die Verwaltung plant neun Containerdörfer, in denen über 800 Plätze entstehen sollen. Das Publikum darf mitdiskutieren und Fragen stellen. Die Veranstaltung wird auch im Livestream übertragen. Ort: Hauptstraße 23, 01097 Dresden

18 Uhr: Neue Konzertreihe im Bibo-Foyer im Kulturpalast - Eine neue Konzertreihe startet ensemble courage heute im Foyer der Bibliothek im Kulturpalast: „Komponist:in zum Aperitif“ ist als Erweiterung und zeitliche Variation der seit Jahren in Hellerau etablierten Reihe „Komponist:in zum Frühstück“ gedacht. Zum Auftakt ist die italienische Komponistin Francesca Verunelli zu Gast. Eintritt frei, Anmeldung: zb-musik@bibo-dresden.de. Ort: Schloßstraße 2, 01067 Dresden

Wer heute wichtig wird

Karl Lauterbach (SPD), Bundesgesundheitsminister, bei einer Pressekonferenz zur Bund-Länder-Arbeitsgruppe für die Krankenhausreform. © Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wird heute an einer Sonderkonferenz der ostdeutschen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten teilnehmen. Bei der Konferenz soll es unter anderem um Lauterbachs Krankenhausreform und ihre Auswirkungen auf die ostdeutschen Bundesländer gehen, hieß es. Weitere Themen seien die Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Ostdeutschland, insbesondere im ländlichen Raum, sowie die Verbesserung der Datengrundlage für die Gesundheitsforschung.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

König Charles III. zeigt Humor. © Quelle: Getty Images

... ein König mit Humor

Charles kann nicht nur ernst: In seiner Rede im Bundestag zeigte der britische König an gleich mehreren Stellen seine humorvolle Seite. So sprach er über „Dinner for One“, Musik und Fußball. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Dirk Birgel

Chefredakteur

Weitere Newsletter aus unserem Netzwerk Hier abonnieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play