﻿Impfpflicht: In Dresden haben viele Schüler keinen Schutz vor Masern

Gesundheit

Personen in vielen Gemeinschaftseinrichtungen müssen ihre Immunität gegen Masern nachweisen. In fast 3000 Fällen hat es dazu in Dresden bislang Konflikte mit dem Gesundheitsamt gegeben – vor allem an Schulen.

