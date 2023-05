„Impfdenkmal“ beschäftigt Polizei und Gericht

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

darauf muss man erst mal kommen: Ausgerechnet in einer Region mit besonders niedriger Impfquote stellen die rechtsextremen „Freien Sachsen“ einen Gedenkstein für die Opfer der Coronaschutzimpfungen auf. In der Inschrift ist von Diktatur und Regime die Rede - ein Fall für den Staatsschutz. Die Polizei hat die Entfernung des Gedenksteins in Zinnwald angeordnet, der sich zwar auf privatem Grund befindet, aber öffentlich von einem Wanderweg aus zu sehen ist.

Das Impfdenkmal der „Freien Sachsen“ in Zinnwald. © Quelle: dnn

Die „Freien Sachsen“ sind gegen die Anordnung gleich mal vor Gericht gezogen, obwohl sie auch Widerspruch bei der Polizei eingelegt hatten. Entsprechend leer gingen die Rechtsextremen in dem Verfahren aus: Erst wenn der Widerspruch entschieden ist, kann geklagt werden. Die „Freien Sachsen“ waren schlicht zu früh dran. Ob die Inschrift auf dem Gedenkstein nun strafbare Inhalte enthält und verboten gehört oder nicht: Geschmacklos ist diese allemal. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Die Verkehrswende ist die politische Zielsetzung, aber die Finanzierung folgt dieser nicht. Burkhard Ehlen VVO-Geschäftsführer, über das Gelingen der Verkehrswende in Dresden

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Auf dem Carolasee wird bald wieder geschippert. © Quelle: imago stock&people

Eröffnungstermin für Gondeln auf dem Carolateich steht fest

Erst hieß es, das Gondeln auf dem Carolasee im Großen Garten sei für immer passé. Doch dann gingen die Dresdner auf die Barrikaden. Jetzt gibt es einen Eröffnungstermin. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Korallen am Great Barrier Reef, die von der Korallenbleiche betroffen sind, vor der Küste von Cairns: Die Weltmeere sind von Mitte März bis Ende April im Durchschnitt so warm gewesen wie noch nie seit Beginn der Messungen in den 1980er Jahren. © Quelle: Daniel Naupold/dpa

Ozeane erwärmen sich so stark wie noch nie – Risiko für Wetterextreme steigt

Ein Alarmsignal für Klimawandel und Extremwetter: Wissenschaftler sorgen sich um die Erwärmung der Ozeane. Die Messkurve ging in diesem Jahr ab Mitte März nach oben wie noch nie seit Beginn der Messungen – ein beunruhigender Trend, der sich weltweit auswirken könnte. Jetzt lesen

Termine des Tages

Samstag und Sonntag: Blütenfest in Borthen - Am Wochenende wird ihn Borthen mit Händlern, Schaustellern, Naschereien und viel Kultur das 49. Blütenfest gefeiert. Höhepunkt: Die Krönung der Sächsischen Blütenkönigin am Samstag um 14.30 Uhr. Zum Programm. Ort: Schlosspark Röhrsdorf, 01809 Dohna.

Samstag 10 Uhr: Kostümverkauf im Staatsschauspiel Dresden - Das Staatsschauspiel lädt zum Kostümverkauf ins Schauspielhaus ein. Von 10 bis 14 Uhr besteht die Gelegenheit, im Steinfoyer ausgefallene Kostümteile zu entdecken – aber auch Vintage- und Alltagskleidung werden zum Verkauf angeboten. Ort: Schauspielhaus Dresden, Theaterstraße 2, 01067 Dresden.

Samstag 14 Uhr: Aufstiegsduell für Dynamo Dresden gehen Wehen Wiesbaden - Das Heimspiel der SGD gegen den SV Wehen Wiesbaden mit Trainer Markus Kauczinski ist ein echtes Topspiel der 3. Liga. Verfolgen können Sie die Partie live im Rudolf-Harbig-Stadion, im MDR/HR, bei Magentasport live und natürlich im DNN-Liveticker.

Sonntag 15 Uhr: Familien-Fahrraddemo des ADFC Dresden - Im Rahmen der bundesweiten Kidical Mass Aktionstage für kinderfreundliches Straßenverkehrsrecht und eine dementsprechende Radinfrastruktur lädt der ADFC zur Fahrraddemo. Start und Ziel ist der Goldene Reiter, gefahren wird ein Rundkurs von etwa sieben Kilometern in kinderfreundlichem Tempo. Weitere Infos. Ort: Goldener Reiter, Neustädter Markt 14, 01097 Dresden.

Wer heute wichtig wird

König Charles III. von Großbritannien und Königsgemahlin Camilla © Quelle: Britta Pedersen/dpa

Lange hat er warten müssen, wirklich lange, 70 Jahre, um genau zu sein: Am Samstag besteigt Charles III. nun auch zeremoniell den britischen Thron, nachdem er im September nach dem Tod seiner Mutter Elizabeth die Regentschaft übernahm. Das Prozedere: Krönung, Prozession und Winken vom Balkon. Offizieller Start ist 11 Uhr, die Vorberichterstattung läuft aber bereits seit Tagen auf Hochtouren. Verfolgen Sie das royale Ereignis bei uns im Liveticker.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Fingerabdruck statt Passwort: Passkeys machen es möglich. © Quelle: Thomas Trutschel/photothek.de

... eine Zukunft ohne Passwörter?

Phishing, Hackerangriffe, Datenleaks: Selbst ein starkes Passwort schützt den Account nicht vor allen Gefahren. Große Onlinedienste setzen daher auf Alternativen, die das Kennwort in Zukunft ersetzen können – und wesentlich einfacher und sicherer sind. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Wochenende

Thomas Baumann-Hartwig

DNN-Chefreporter

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

