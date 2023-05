﻿Leipziger und Dresdner interessieren sich fürs Wohnen in Döbeln

Döbeln. Am Immobilienmarkt der Region Döbeln dreht sich gerade der Wind. Nachdem die Jahre 2020/21 für Immobilienverkäufer richtig gut liefen, wird der Immobilienhandel gerade zum Käufermarkt. „Kaufinteressenten haben jetzt einfach wieder bessere Verhandlungspositionen“, sagt dazu Immobilienexperte Hans-Peter Dietrich vom SD Immobilien- und Hausverwaltungsdienst in Döbeln. Er beobachtet den Immobilienmarkt seit 1990 und ist Mitglied im Gutachterausschuss des Landkreises. Im zweiten Halbjahr wird der Ausschuss den Grundstücksmarktbericht mit der Auswertung aller Verkäufe in den letzten zwei Jahren vorlegen.

Corona befeuerte Wunsch nach Wohneigentum

Die Corona-Zeit hat den Immobilienmarkt mächtig angeheizt. Bei vielen Menschen wuchs der Wunsch nach Wohneigentum. „Wer in der Großstadt im Lockdown in seiner Wohnung eingesperrt war, sah sich um. Dank der mit Corona gewachsenen Homeoffice-Möglichkeiten wurden auch Regionen außerhalb der Großstadt interessant“, hat Hans-Peter Dietrich beobachtet. Vor Corona reichte der Blick potenzieller Leipziger Interessenten bis Grimma, blickten die Chemnitzer eher Richtung Erzgebirge und die Dresdner bis Radebeul, höchstens Meißen. Das hatte sich zuletzt geändert. „Wir haben in den letzten Jahren viele Immobilien und Grundstücke in Döbeln und Umgebung an Dresdner oder Leipziger verkauft. Das enorme Preisgefälle kam dabei der Döbelner Region zugute. Und wer sich einmal vor Ort umgeschaut hat, lernte es schnell zu schätzen, dass es in Döbeln alles auf kurzem Wege gibt, von Theater, Kino, Gastronomie, Stadtbad, Einkauf bis Schulen und Kitas“, so der Immobilienfachmann.

Neubau von Einfamilienhäusern schwächelt

Das Ergebnis: In den Jahren 2020/21 wurde nahezu jede Hundehütte verkauft. Die Preise lagen dabei oft deutlich über den Exposés für die Immobilien oder Grundstücke. Die Banken haben die Projekte dank niedriger Zinsen auch finanziert. Doch seit vergangenem Jahr stoße der Wunsch nach Wohneigentum an Grenzen. Mit den gestiegenen Materialpreisen, dem Anstieg der Baupreise und der Bauzinsen ebbt die Nachfrage nach Immobilien derzeit ab. „Statt ein bis zwei Prozent müssen Bauherren jetzt locker vier Prozent Bauzinsen einplanen. Ich erlebe gerade eine Kaufzurückhaltung. Es gibt deutlich weniger Besichtigungstermine“, sagt der Immobilienfachmann. Der Neubau von Einfamilienhäusern schwächelt nach seiner Einschätzung im Moment total.

Der Gebrauchtimmobilienmarkt werde nach Hans-Peter Dietrichs Einschätzung aber nicht ganz so stark einbrechen. „Da spielt ein bisschen die DDR-Mentalität rein: als freitags der Mischer anging und jeder Freunde oder Familienangehörige hatte, die mithalfen. Notfalls wird der Ausbau der Gebrauchtimmobilie eben gestreckt“, schätzt Dietrich ein. „In vielen Häusern sind aber nun mal Gasheizungen und im ländlichen Raum noch mehr Ölheizungen verbaut. Das schreckt jetzt plötzlich potenzielle Käufer ab wegen der aktuellen Diskussionen um Öl- und Gasheizungen.“

Zahlen und Preise 782 freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser wechselten 2021 laut sächsischem Grundstücksmarktbericht in Mittelsachsen den Besitzer. Das sind 13 Prozent mehr als noch 2020. Das ist der höchste Zuwachs im Freistaat Sachsen. Die Preise variierten von knapp 1.300 Euro im Durchschnitt pro Quadratmeter Wohnfläche für ein Ein- oder Zweifamilienhaus, rund 1.200 Euro für Doppelhaushälfte oder Reihenhaus bis 734 Euro für ein Mehrfamilienhaus. In Dresden lagen diese Preise zum Vergleich bei 4000 Euro bei Ein- oder Zweifamilienhaus, 3800 Euro beim Doppelhaus und 2600 Euro für ein Mehrfamilienhaus. 155 Drei- und Vierseithöfe wurden 2021 im Landkreis Mittelsachsen verkauft. Das bedeutet einen Anstieg um 60 Prozent. 435 Baugrundstücke wurden 2021 in Mittelsachsen verkauft. Die Quadratmeterpreise lagen im ländlichen Bereich für meist noch nicht erschlossenes Land bei 15 bis 20 Euro. In erschlossenen Baugebieten wie in Döbeln wurden dagegen 100 bis 150 Euro fällig.

Hans-Peter Dietrich sieht nach wie vor bei den Großstädtern aus Dresden und Leipzig Interesse an Immobilien in Döbeln. „Das Ganze ist jetzt aufgrund der aktuellen Gemengelage nur etwas schaumgebremst.“ Bei den Immobilienverkäufen im Landkreis Mittelsachsen liegt Döbeln aufgrund der hiesigen guten wirtschaftlichen Entwicklung hinter Freiberg auf Platz zwei, Mittweida an dritter Stelle. Die Stadt habe aktuell auch einen Oberbürgermeister, der sich für den Immobilienmarkt interessiert und den jede Ruine ärgert. Deshalb würden Makler damit beauftragt, bei Ruinengrundstücken Rechtsfragen und Lastenfreistellungen zu prüfen, damit eine Lösung möglich wird.

Waldheim zweitinteressantester Markt

Im Altkreis Döbeln ist Waldheim nach Verkaufszahlen nach Döbeln der zweitinteressanteste Immobilienmarkt. „Aber selbstverständlich gibt es auch in Roßwein, Leisnig und Hartha schöne Ecken, wo man wohnen möchte und für die es Nachfrage gibt“, sagt Hans-Peter Dietrich. Im ländlichen Bereich der Region Döbeln wechselten in den vergangenen Jahren viele Drei- und Vierseithöfe die Besitzer. Die Corona-Pandemie hat befeuert, dass sich Menschen wieder für das ganz ländliche Leben interessieren. Bei gewerblichen und Wohnobjekten auf dem Lande spiegelt der Grundstücksmarkt aber auch einen Generationswechsel wider. Wer nach der Wende hier investierte, ist jetzt 30 Jahre älter. Viele ältere Immobilienbesitzer zögen in die Stadt, jüngere Familien ziehen aufs Land.

Döbeln braucht S-Bahn-Anbindung

In nächster Zeit erwartet Hans-Peter Dietrich eine Abschwächung am Immobilienmarkt der Region: „Es fehlt gerade an politischen Weichenstellungen und klaren Aussagen zu energetischen Fragen.“ Mittelfristig rechnet der Immobilienfachmann aber damit, dass die Ansiedlungen von Karls Erlebnisdorf und des Sächsischen Landesrechnungshofes in Döbeln die Nachfrage wieder befeuern. „Was Döbeln aber dringend braucht, ist eine S-Bahn ähnliche Bahnanbindung nach Leipzig und nach Dresden“, wünscht sich Dietrich.