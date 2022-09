﻿Immer mehr minderjährige Flüchtlinge in Dresden

Dresden bekommt ein Problem bei der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Immer mehr junge ausländische Menschen reisen mit dem Zug aus Tschechien ein und werden in Dresden in Obhut des Jugendamtes genommen.

Dresden. In den vergangenen Wochen ist die Zahl der Flüchtlinge deutlich gestiegen. Während kaum noch Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eintreffen, kommen verstärkt Menschen aus Syrien, dem Irak, Afghanistan, aber auch Tunesien nach Deutschland. Die meisten reisen mit dem Zug über Prag ein. Coronabedingte Grenzkontrollen sind weggefallen, das Tor nach Deutschland steht offen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie viele Menschen kommen aktuell an?

So sind allein von Sonntag auf Montag 157 Menschen in Sachsen angekommen, die einen Asylantrag gestellt haben. Im gleichen Zeitraum waren es drei Ukraine-Flüchtlinge. Die Aufnahmekapazitäten des Freistaats sinken täglich, in den Erstaufnahmeeinrichtungen waren am Montag noch 1815 von 6718 Plätzen verfügbar. In den Erstaufnahmeeinrichtungen in Dresden sind 918 Asylbewerber und 176 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine untergebracht.

Welche Personengruppe wächst besonders stark?

Die Landeshauptstadt Dresden registrierte in den vergangenen Wochen einen enormen Anstieg an unbegleiteten minderjährigen Schutzsuchenden. Im August nahm die Landeshauptstadt 102 Minderjährige in Obhut, allein vom 24. bis 31. August wurden 48 Kinder und Jugendliche ohne Begleitung von Erwachsenen in Obhut genommen. Im August 2021 musste Dresden fünf unbegleitete Minderjährige in Obhut nehmen und im August 2020 waren es sieben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Woher kommen die jungen Menschen?

Die meisten jungen Flüchtlinge kommen aus Syrien. 89 junge Syrer wurden im August in Obhut genommen, hinzu kommen acht Minderjährige aus Afghanistan, zwei aus der Ukraine und je eine Person aus Bulgarien, dem Libanon und der Türkei.

Wo werden die jungen Menschen untergebracht?

Die unbegleiteten ausländischen Minderjährigen werden vom Jugendamt in den Kinder- und Jugendnotdiensten, in weiteren sogenannten Inobhutnahmeeinrichtungen oder bei geeigneten Personen untergebracht.

Von welcher Prognose geht die Stadt aus?

Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) rechnet mit einem weiteren hohen Zugang unbegleiteter Minderjähriger „mindestens in den nächsten Wochen“. Das Jugendamt stocke seine Inobhutnahmeplätze entsprechend der aktuellen Bedarfslage auf. Aktuell würden zu den vorhandenen Plätzen zehn weitere bereitgestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Reichen die Plätze noch aus?

Viele unbegleitete Minderjährige wollen nicht in Dresden bleiben. Sie übernachten ein bis zwei Nächte hier und treten dann die Weiterreise an, vor allem in Städte im Ruhrgebiet. Nach Angaben des Jugendamtes sind an einem Wochenende beispielsweise 23 junge Menschen aufgegriffen worden. Am Montag waren noch zehn da.

Welche Quartiere nutzt die Stadt bei Engpässen?

Neue spezielle Einrichtungen für unbegleitete Minderjährige plant die Stadt gegenwärtig nicht. Wenn die Plätze nicht ausreichen, würden je nach Bedarf Plätze in Jugendherbergen und anderen Beherbergungseinrichtungen angemietet, so Donhauser.

Reicht das Betreuungspersonal für die jungen Menschen?

Das Betreuungspersonal für die jungen Menschen wird von der Landeshauptstadt gemeinsam mit den freien Trägern der Jugendhilfe bereitgestellt. „Hier kommt es aufgrund des allgemeinen Fachkräftemangels und der nicht steuerbaren Entwicklungen des Zugangs von unbegleiteten Minderjährigen auch immer wieder zu Engpässen“, räumt Donhauser ein. Freiwillige Helfer mit entsprechendem Führungszeugnis seien immer willkommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welche Forderungen hat die Stadt an das Land?

Wegen Kapazitätsengpässen in den Jugendämtern der Landkreise stocke die Weiterverteilung der jungen Menschen und die Aufnahme werde zum Teil ganz verweigert, sagt Donhauser. Der Freistaat und die Landkreise seien aufgefordert, umgehend Lösungen zu finden. Der Freistaat sollte prüfen, ob eine Zentrale Anlaufstelle des Landes zur vorläufigen Inobhutnahme von unbegleiteten Minderjährigen geschaffen werden könne. Erwachsene Asylbewerber werden in Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaats untergebracht. Minderjährige dagegen in Einrichtungen der Kommune, in der sie in Obhut genommen werden.

Wieso kommen so viele Menschen nach Dresden?

Die Menschen reisen mit dem Zug aus Tschechien nach Deutschland ein. In Bad Schandau steigen Bundespolizisten in den Zug ein und kontrollieren die Papiere der Reisenden, wie die Bundespolizeidirektion erklärt. Stationäre Kontrollen in Bad Schandau gibt es nicht, damit die Züge keine Verspätungen haben. In Dresden werden Personen, die keine Dokumente für eine Einreise nach Deutschland vorweisen können, in die Diensträume der Bundespolizei gebracht. Die Bundespolizei hat im Hauptbahnhof die Räume des geschlossenen Marché-Restaurants angemietet.

Warum kontrolliert die Bundespolizei die Menschen?

Bei Personen ohne entsprechende Dokumente besteht der Anfangsverdacht einer illegalen Einreise. Die Bundespolizei ermittelt die Identität der Personen und befragt diese. Wenn die Betroffenen Schutzersuchen stellen, werden sie von den Bundespolizisten an Erstaufnahmeeinrichtungen weitergeleitet. Unbegleitete Minderjährige müssen die Beamten laut Gesetz in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Familien würden nicht getrennt, sondern ebenso wie Minderjährige beschleunigt bearbeitet, erklärte Marcel Pretzsch, Sprecher der Bundespolizeidirektion Pirna.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was hat es mit Vorwürfen gegen die Bundespolizei auf sich?

Abgeordnete und Privatpersonen haben der Bundespolizei in den vergangenen Tagen diskriminierende Methoden vorgeworfen, weil nur Menschen mit dunkler Hautfarbe kontrolliert würden. Mehrere Parlamentarier wie der Grünen-Bundestagsabgeordnete Kassem Taher Saleh haben sich vor Ort ein Bild von den Vorgängen gemacht und sich das Vorgehen der Beamten erklären lassen. Die Vorwürfe eines sogenannten Racial Profiling seien falsch, erklärte Pretzsch. Die Beamten würden nach dem Lagebild kontrollieren und sich Kleidung, Gepäck und Gruppenzusammengehörigkeit der Menschen anschauen.