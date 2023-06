Im Zoo Dresden hat Faultier Marlies wieder ein Junges

Dresden. Marlies, das Faultierweibchen im Dresdner Zoo, hat wieder ein Junges. Es wurde am 25. Mai geboren. Und diesmal scheint alles gut zu gehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jungtier ist im Brandes-Haus schon zu sehen

Marlies hat genug Milch, das Jungtier wächst und gedeiht. Es liegt auf dem Bauch der Mama, umklammert diese mit seinen langen Gliedmaßen und beguckt sich im Brandes-Haus von oben die Zoobesucher. Denn Marlies ist wie immer flink an den Seilen unterwegs.

Nicht immer lief alles glatt

Das Faultierweibchen hat schon mehrmals erfolgreich Jungtiere aufgezogen. Aber nicht immer lief alles glatt. Da bei der vorherigen Zwillingsgeburt bei Marlies der Milchfluss verspätet einsetzte und auch davor schon ein Junges verstorben war, sei die Nahrungsaufnahme diesmal vom ersten Tag an von den Tierpflegern und Tierärzten überwacht worden, heißt es aus dem Zoo.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anfangs wurde sicherheitshalber zugefüttert

„Dazu wurde in der Anfangszeit dem Jungtier auf dem Bauch der Mutter Milch per Hand zugefüttert, um sicherzugehen, dass es genug Nahrung erhält“, so Zoodirektor Karl-Heinz Ukena. „Durch den jahrelangen vertrauensvollen Umgang unserer Tierpfleger und Tierpflegerinnen mit Marlies toleriert das Weibchen die Unterstützung von außen.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unterstützung nicht mehr nötig

Diese Unterstützung ist aber nun schon geraume Zeit nicht mehr nötig. Denn Marlies hat genug Milch und das Kleine frisst hin und wieder auch schon ein bisschen Gemüse. Seit der Geburt hat das Faultierbaby schon mehr als 100 Gramm zugelegt, wiegt jetzt 696 Gramm.

Geschlecht des Faultierbabys noch unklar

Welches Geschlecht das Faultier hat, wissen die Tierpfleger noch nicht. Das könne erst mit einer Ultraschalluntersuchung festgestellt werden. Diese könne erst erfolgen, wenn sich das Kleine nach rund neun Monaten vollständig von der Mutter abgesetzt habe und eigene Wege gehe.

DNN