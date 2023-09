﻿Im Wildgehege Moritzburg heulen wieder Wölfe

Moritzburg. Seit am Gründonnerstag der 15-jährige August von seinen Altersgebrechen erlöst werden musste, konnten Besucher des Wildgeheges Moritzburg keine Wölfe mehr beobachten. Doch jetzt ist die 2009 neu eröffnete Wolfsanlage wieder besetzt. Am vergangenen Sonntag zogen hier drei Jungwölfe ein: der Rüde Remu sowie die Fähen Ronja und Raja. Das Trio stammt aus dem Wolfcenter Dörverden in Niedersachsen, wo die Europäischen Grauwölfe am 16. Mai das Licht der Welt erblickten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Extra für das Wildgehege Moritzburg wurden sie dort gezüchtet, nachdem sich das betagte Rudel in der traditionsreichen Einrichtung im Friedewald nach und nach in die ewigen Jagdgründe verabschiedet hatte. Ronald Ennersch, der Leiter des Moritzburger Wildgeheges, berichtet: „Wir haben uns in ganz Deutschland umgeschaut, woher wir neue Wölfe aus einem Tiergehege bekommen könnten. Wilde Wölfe kann man nicht aus der Natur entnehmen und einsperren, das funktioniert nicht. In Dörverden hat man gesagt: Wir helfen euch! Dann hat man dort bei einem Weibchen die Pille abgesetzt.“ Das Ergebnis der Verpaarung waren fünf Welpen, die alle nach Moritzburg übersiedeln sollten.

Jungwölfe mussten erst zweimal geimpft werden

Die Vorfreude bei Ennersch und seinen Mitarbeitern war groß, als die Jungwölfe nach der zweiten Impfung am vergangenen Sonntag in Dörverden den Umzug nach Sachsen antraten. Bewusst wurden die Tiere gleich nach der gesetzlich vorgeschriebenen Immunisierung unter Aufsicht von Veterinären in Transportkisten verladen, um sie nicht ein drittes Mal einfangen zu müssen. Die Mitarbeiter in Dörverden und Moritzburg wollten den Umzugsstress so gering wie möglich halten. „Die Tiere mussten für die erste Impfung bereits einmal mit dem Kescher eingefangen werden. Sie wussten beim zweiten Mal, was auf sie zukommt. Zudem wollten die Elterntiere ihre Jungen beschützen. Das bedeutete für alle eine große Belastung“, berichtet Ennersch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ronald Ennersch, der Chef des Wildgeheges Moritzburg, hofft, dass die drei Jungwölfe gut gedeihen. © Quelle: Steffen Manig

Zwei Jungtiere verenden während des Umzugs

Für zwei Jungwölfe war diese Aufregung, die Impfung und die sich anschließende fünfstündige Autofahrt leider zuviel, sie überlebten den Transport nicht. Noch während der Fahrt begannen die Probleme, zwei Wölfe trafen schon leblos in Moritzburg ein. Ein Schock für die Mitarbeiter, die noch um ein weiteres Jungtier bangen mussten. Es kam auch recht schwach an, doch das junge Weibchen erholte sich. Ennersch und die Tierpflegerinnen Silja Bhatta Chhetri und Sandra Reiske atmeten auf. Sie hatten die Fähe auf den Namen Raja getauft. Der Name stammt aus dem Arabischen und bedeutet Hoffnung.

Obwohl es Raja und ihren beiden überlebenden Geschwistern heute gut geht, sie mit großem Appetit fressen, rätseln die Mitarbeiter in Moritzburg noch immer, was man beim Umzug hätte besser machen können. „Wir hatten uns das alles ganz anders vorgestellt. Ob es am Stress, ob es an der Impfung lag, dass zwei Wölfe gestorben sind, wissen wir nicht. Jedes Tier reagiert anders auf bestimmte Einflüsse und gerade Wölfe sind sehr sensible Tiere“, sagt Ennersch. Man habe lange abgewogen, wie man den Umzug am besten bewerkstelligen kann.

Jungwölfe erkunden ihr Revier im Wildgehege Moritzburg Drei Jungwölfe sind die neuen Publikumsmagneten im ehemaligen Jagdgatter. © Quelle: Jochen Leimert

Wie er und seine Mitarbeiter sind auch die Inhaber des Wolfcenters südlich von Bremen keine Anfänger. Das Wildgehege Moritzburg hält schon seit DDR-Zeiten Wölfe, das private Wolfcenter Dörverden wurde 2010 nach fünfjähriger Planungszeit gegründet. Als Vorbild dienten Wolfcenter in Kanada, wo Öffentlichkeitsarbeit im Sinne wildlebender Wölfe betrieben wird, die Tiere in großzügigen Anlagen leben. Gezüchtet wird in Dörverden eigentlich nicht. Als die Anfrage aus Moritzburg kam, schauten sich die Verantwortlichen aus Niedersachsen hier erst einmal alles genau an, ehe sie Grünes Licht gaben. Die Fähe Finja bekam keine Verhütungsmittel mehr, Milan deckte sie erfolgreich. Geld floss laut Ennersch bei der Aktion nur für anfallende Gebühren bei den Behörden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eines der Jungtiere hat sich etwas aus der Deckung gewagt. © Quelle: Steffen Manig

Dass zwei Jungwölfe nun nicht mehr leben, müssen die Tierpfleger erst noch verarbeiten. Ob eine konkrete Ursache für den Verlust gefunden werden kann, ist unklar. „Die beiden toten Tiere werden jetzt in der Landesuntersuchungsanstalt untersucht. Ergebnisse haben wir noch nicht“, so Ennersch. Sicher ist schon jetzt: Die beiden toten Tiere werden nicht durch neue ersetzt, denn Wolfsrudel lassen sich nicht einfach zusammenwürfeln.

Jungwölfe fressen gut – wenn die Raben außen vor bleiben

Ennerschs Mitarbeiterinnen und er verfolgen jeden Tag sehr genau, wie sich die drei überlebenden Wölfe auf ihrer neuen Anlage eingewöhnen. Wenn es ihre Zeit zulässt, radeln sie vom Wirtschaftshof ans andere Ende des Wildgeheges und beobachten das Trio. Noch sind die Wölfe recht scheu, verstecken sich gern, wenn neugierige und allzu gesprächige Besucher ins Gehege schauen. Gefüttert werden Remu, Ronja und Raja vorerst in einem abgetrennten Bereich: im Tierarzthaus. Dort haben die Neuankömmlinge mehr Ruhe – und Krähen wie Raben können ihnen nicht so leicht das gereichte Rindfleisch klauen. Die schlauen Vögel sind frech, ihre Schnäbel spitz. Sie wissen sich gegen die viel größeren Wölfe zu behaupten. Die Isegrims sind aber auch hungrig, vertilgen zusammen zwei bis zweieinhalb Kilogramm Rindfleisch am Tag.

Silja Bhatta Chhetri und Sandra Reiske hoffen, dass ihre Schützlinge nach und nach zutraulicher werden und sie als die Personen erkennen, die ihnen die Nahrung bringen und ihnen nichts Böses antun wollen. Später einmal könnte man vielleicht mal Schaufütterungen machen, den Tieren im Beisein der Besucher Fleischstücke zuwerfen. Streicheleinheiten wird es aber keine geben. „Das ist nicht erwünscht“, stellt Ennersch klar. Die Wölfe lebten zwar in Obhut des Menschen, blieben aber noch immer Wildtiere mit angeborenen Instinkten. „Es kann auch mal vorkommen, dass wir ins Gehege müssen, wenn sie nicht abgesperrt werden können. Da müssen sie Abstand halten, sonst könnte es gefährlich werden“, betont der Chef des Moritzburger Wildgeheges.

Die Wolfsanlage in Moritzburg ist ein besonderer Anziehungspunkt für die Besucher. © Quelle: Steffen Manig

DNN