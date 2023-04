﻿Im Lingnerschloss in Dresden beginnt die Biergarten-Saison

Dresden. Das Lingnerschloss spiegelt sich in der Mittagszeit in den Fensterscheiben des Biergarten-Ausschanks. Dahinter bereiten David Howanski und seine Mitarbeiter die Biergartensaison vor. „Wir wollen am Gründonnerstag um 11 Uhr starten“, kündigt der neue Geschäftsführer der Lingner-Terrassen an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Freibier und Freilimonade

Zur Saisoneröffnung spendiert der Wirt ein 50-Liter-Fass Wernesgrüner Bier und Himbeer-Fassbrause. Wie lange das reicht, kann er nicht einschätzen. David Howanski hofft, endlich durchstarten zu können und fiebert der neuen Saison entgegen. Am 1. Januar 2020 hat er als Geschäftsführer des Gastronomiebetriebs auf dem Elbschloss begonnen. Er ist damit für das Restaurant, die Gewölbebar, die Terrasse und den Biergarten zuständig.

Endlich durchstarten

„Relativ schnell nach meinem Beginn hat uns Corona mit der vollen Breitseite erwischt“, erzählt er. Da sei trotz Hygienekonzepten nicht viel mehr als ein zeitweiliges Biergartengeschäft machbar gewesen. Er war froh, dass wenigstens die geplanten Hochzeiten möglich waren, wenn auch oft mit Einschränkungen. Nach Corona spürten die Gastronomen im vergangenen Jahr noch eine Zurückhaltung insbesondere bei Firmenveranstaltungen. „Aber jetzt können wir hoffentlich durchstarten.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf Albrechtsberg die Lehre absolviert

Zumindest ist der Osterbrunch am Sonntag ausverkauft, für den Montag gibt es noch Restplätze. An zwölf Tagen im Jahr kann auf dem Lingnerschloss der Bund fürs Leben geschlossen werden. Auch hier ist die Nachfrage groß. David Howanski hat nur wenige Meter von seinem Arbeitsplatz entfernt seine Koch-Ausbildung absolviert. Von 2006 bis 2009 lernte er bei der Hoga Schloss Albrechtsberg. „Danach ging ich zum Arbeiten und zum Zivildienst in einer Pflegeeinrichtung in die Oberlausitz, meine Heimat“, schildert der 33-Jährige. 2012 begann er schließlich im Schloss-Hotel Pillnitz. „Die Gastronomen-Familie Zepp hat mich dort sehr geprägt. Vater Georg und seine beiden Söhne sind schon eine Institution. Ich habe da viel gelernt.“

Maschinenbaustudium begonnen

Dennoch stellte er sich 2015, als seine Tochter geboren wurde, die Frage, ob die Tätigkeit als Koch und ein Familienleben vereinbar sind. David Howanski entschied sich anders. Im zweiten Bildungsweg holte er das Fachabitur nach und begann Maschinenbau an der Hochschule für Technik und Wirtschaft zu studieren. Nebenbei arbeitete er weiterhin in der Gastronomie und sammelte so weitere Erfahrungen. Seine Agentur vermittelte ihn beispielsweise ins Hilton und Kempinski. Über seine Arbeit lernte er auch den Manager und Gastronom Eric Lindner kennen. „Über ihn kam ich schließlich zum Lingnerschloss“, erzählt Howanski.

Chance und Herausforderung

Und plötzlich war die Gastronomie wieder ein Thema für ihn. „Ich sah eine Chance und eine Herausforderung für mich und einen Job, der mich ausfüllt.“ So war er froh, dass sich die Gesellschafter für ihn entschieden haben. Maschinenbauingenieur wird er nun wohl nicht mehr. Vielmehr möchte er mit seinen vier Köchen, der Restaurantleiterin und den anderen Beschäftigten mit einer „etwas ins Moderne geholten klassischen Küche“ überzeugen. Selbstgemachte Soßen und Dressings seien da eine Selbstverständlichkeit. Auch der 2020 kreierte und beim jungen Publikum beliebte Lingner-Burger soll in diesem Jahr sein Comeback feiern. Daneben gibt es eine vegane Variante mit Grillgemüse.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mindestens ein preiswertes Gericht

Allerdings hat Howanski wie wohl alle Gastronomen die Preise anheben müssen. „Wir bekommen von unseren Lieferanten wöchentlich Listen mit Erhöhungen. Das können wir nicht kompensieren.“ Dennoch fühlt er sich den Forderungen im Testament von Karl August Lingner verpflichtet. Der hatte sich einst gewünscht, dass das Lingnerschloss nicht nur ein „Etablissement für Reiche“ sein soll. „Wir servieren ein Lingner-Getränk, das ist ein Sirup der Saison. Außerdem bieten wir mindestens ein preiswerteres Gericht an“, verspricht er.