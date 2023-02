Im Dresdner Regierungsviertel ist am Freitag Trauerbeflaggung für die Dienstgebäude des Landes angeordnet worden. Grund ist die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien.

Am Freitag werden in Dresden wieder Flaggen auf Halbmast wehen, wie hier nach dem Tod der Queen im September.

Im Dresdner Regierungsviertel wehen am Freitag die Flaggen auf Halbmast

Dresden. Im Regierungsviertel in Dresden werden am Freitag ganztägig die Flaggen vor den Dienstgebäuden auf Halbmast wehen. Das hat der Freistaat am Donnerstag angeordnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grund ist die verheerende Erbebenkatastrophe in der türkisch-syrischen Grenzregion. Sachsen schließt sich mit der Anordnung dem Bund an, der in Berlin und Bonn vor den Dienstgebäuden der obersten Bundesbehörden ebenfalls Halbmast flaggen wird.

Trauerbeflaggung in Dresden gab es zuletzt am 5. Januar nach dem Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. sowie im September nach dem Tod der Queen.