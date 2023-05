Illegale Migration: Bundespolizei nimmt zwei Schleuser in Dresden fest

Dresden. Der Bundespolizei ist ein Schlag gegen zwei Schleuser gelungen. Am Sonntag wurde ein tschechischer Pkw auf der B 170 in Richtung Dresden überprüft, am Montag ein Kleinbus mit tschechischer Zulassung an der Autobahnabfahrt Dresden-Südvorstadt.

Gegen 4.30 Uhr stellte die Polizei den ersten Wagen fest. Der tschechische Fahrer konnte sich ausweisen, die vier türkischen Bei- und Mitfahrer nicht. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.

Am Montagmorgen, gegen 4.40 Uhr, wurde ein weiteres Fahrzeug kontrolliert. Der Kleinbus hatte zwar eine tschechische Zulassung, wurde aber von einem ukrainischen Staatsangehörigen gelenkt. Die Insassen, insgesamt neun Personen, hatten keine Dokumente mit und gaben an, syrische Staatsbürger zu sein. Auch hier wurde der Fahrer vorläufig festgenommen. Der Ukrainer wurde anschließend nach Tschechien abgeschoben und erhielt ein Einreise- und Aufenthaltsverbot.

Gegen beide Fahrer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

DNN