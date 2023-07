﻿Illegale Migration nach Dresden: Oft fahren Ukrainer die Transporte

Dresden. Am 6. Juli stellen Dresdner Bundespolizisten ein Auto in der Fritz-Löffler-Straße fest. Vier Syrer sitzen darin, aber der Fahrer, ein mutmaßlicher Schleuser, stammt aus der Ukraine. Nur einen Tag später wird ein Auto im Kohlsdorfer Weg kontrolliert. Wieder finden die Beamten mehrere Menschen aus Syrien – und einen Fahrer aus der Ukraine. Ähnliche Berichte wurden auch im Mai und im Juni bekannt. Offenbar häufen sich illegale Flüchtlingstransporte mit Ukrainern am Steuer. Doch warum ist das so? Und welche Rolle könnte der Krieg in der Ukraine dabei spielen?

Nach Angaben der Dresdner Bundespolizei ist die Anzahl der unerlaubten Einreisen seit dem Sommer 2020 auf einem konstant hohen Niveau. Da im vergangenen Jahr viele Flüchtlinge mit Zügen aus Tschechien gekommen seien, habe sich die Ankunft erst auf den Hauptbahnhof konzentriert, sagt ein Sprecher. Seit 2023 hätten die Beamten aber ein neues Phänomen beobachtet. Demnach kommen nun vermehrt Autos und Transporter mit kleinen Gruppen von Migranten – jeweils zwischen drei und neun Personen, die häufig im Zentrum oder in der Nähe des öffentlichen Nahverkehrs abgesetzt werden.

Verschärfung des Kriegs in der Ukraine

Und: „Bei den in unserem Zuständigkeitsbereich festgestellten Schleusern handelt es sich tatsächlich zum Großteil um ukrainische Staatsangehörige, gefolgt von tschechischen Staatsangehörigen“, heißt es. Mitunter seien die Fahrer auch usbekischer, syrischer oder türkischer Herkunft. Warum gerade Menschen aus der Ukraine so oft als Schleuser auftreten, kann die Bundespolizei nicht beantworten.

Auch der Sächsische Flüchtlingsrat hat keine definitive Erklärung, aber ein Sprecher sagt: „Wir beobachten seit Jahren, dass immer wieder Menschen als Fahrer in Fluchthilfen involviert sind, die selbst geflohen sind. Menschen, die selbst aus Krisen- und Kriegsgebieten kommen, lassen sich in ihrer Verzweiflung leicht zu solchen Fahrten überreden.“ Daher sei vorstellbar, dass sich mit der Verschärfung des Kriegs in der Ukraine auch mehr Ukrainer an solchen Aktionen beteiligen.

Flüchtlingsrat prangert „unmenschliche Praxis“ an

Bei Flüchtlingstransporten mit Autos oder Transportern kommt es immer wieder zu Unfällen, manche enden tödlich. Erst am Donnerstag starb eine Frau nach einer Verfolgungsjagd auf der A 17. Auch angesichts der aktuellen Temperaturen ist es laut Flüchtlingsrat „eine unmenschliche Praxis, über Stunden hinweg Personen auf engstem Raum einzupferchen und sie ohne entsprechende Luftzufuhr“ auf der Ladefläche zu lassen.

