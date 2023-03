﻿„Automobil in Dresden“: Neue Allianz will für Interessen der Autofahrer kämpfen

Dresden. Überzeugte Autofahrer in Dresden haben eine Interessengemeinschaft „Automobil in Dresden“ gegründet. Die Gründungsmitglieder sind durchaus alte Bekannte: Christian Bösl war Stadtrat für die SPD-Fraktion und später für die Bürgerfraktion, Gunter Thiele vertrat viele Jahre die CDU im Stadtrat und war verkehrspolitischer Sprecher, Tino Jasef ist für die Freien Wähler politisch aktiv.

Keine vernünftige Verkehrspolitik mehr

„Wir sind Dresdner, die jeden Tag mit dem Auto, dem Bus, der Straßenbahn, dem Fahrrad oder zu Fuß in der Stadt unterwegs sind. Immer so, wie es gerade notwendig und gut für uns und unsere Familien ist“, erklärte Bösl und konstatiert: „Spätestens seit dem Jahr 2015, mit der Übernahme des Verkehrsbereiches in der Stadtverwaltung durch einen grünen Bürgermeister, gibt es in Dresden keine vernünftige Verkehrspolitik mehr, die sich an den Interessen der Mehrheit der Dresdner orientiert und einen gerechten Ausgleich zwischen Auto-, Rad- und Fußverkehr schafft.“

Immer neue Schikanen

Der motorisierte Individualverkehr werde durch „immer neue Schikanen systematisch benachteiligt“, so Bösl. Betroffen seien in Dresden zwei Drittel aller Haushalte. Eine rein ideologisch begründete Ein-Verkehrsraum-Politik, bei der der Radverkehr auf der Straße zwischen dem Autoverkehr geführt werde, um letztlich die Autos auszubremsen, führe zu den höchsten Unfallzahlen mit Radfahrern in ganz Deutschland, so Bösl.

Besonderer „Narrenstreich“

Der Ausbau wichtiger Verkehrsachsen wie der Königsbrücker Straße, der Stauffenbergallee oder der Loschwitzer Straße werde systematisch verschleppt. Die Sanierung der Augustusbrücke für einen zweistelligen Millionenbetrag mit anschließender Sperrung für den Individualverkehr sei ein besonderer „Narrenstreich“.

Der Mehrheit eine Stimme geben

Die „verfehlte linksgrüne Verkehrspolitik“, die von der CDU toleriert werde, zeige Wirkung: Parkplätze würden vernichtet, der Wegfall von Fahrspuren führe zu immer mehr Staus, in der Innenstadt stünden wegen der zu hohen Parkgebühren Geschäfte leer. „All das ärgert uns und viele Dresdner“, so Bösl, „aber auch die Berufspendler aus dem Umland und die Besucher der Stadt.“ Die Interessen der großen Mehrheit der Dresdner würden weder in der Politik noch in der Stadtverwaltung ausreichend Gehör finden. „Wir wollen diesen Interessen wieder eine Stimme geben“, kündigte Bösl an.

Antistau-Beauftragter beim OB

So solle ein Antistau-Beauftragter bei Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) eingesetzt werden. Vorhandene Schikanen für Autofahrer müssten beseitigt und neue gestoppt werden. Die Interessengemeinschaft setze sich für intelligente ideologiefreie Verkehrslösungen ein und fordere ein bezahlbares Autofahren für alle Dresdner. Schließlich müsse die Qualität des Verkehrsnetzes verbessert werden.

