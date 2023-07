Die „DNN am Sonntag“ gibt’s nur digital – was am 23. Juli drinsteht

Dresden. Der Hype um den neuen „Barbie“-Film ist riesig – dabei ist die famose Puppe seit ihrem Entstehen im Jahr 1959 umstritten: Für die einen symbolisiert die Figur alles, was Frauen unterdrückt. Für andere ist Barbie ein feministisches Vorbild. „Ist Barbie jetzt plötzlich cool?“ fragt unsere Titelstory. Wieso nur wurde eine Puppe so populär?

Sollten wir uns von China abkoppeln? Die Ampelregierung will wirtschaftliche Abhängigkeiten von China verringern, jedoch keinen grundlegenden Kurswechsel. Sollte sich Deutschland stattdessen komplett von dem vor allem bei Menschenrechtsfragen in der Kritik stehenden Land lossagen? Diese Frage diskutieren Can Merey, Leiter Investigativ und Krisenreporter beim ­RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) und Stefan Winter, Leitender Redakteur Wirtschaft beim RND.

„Die Erde überlebt auch ohne uns“: Der kalifornische Schriftsteller T. C. Boyle hadert seit Jahren mit den Krisen der Welt – ohne je selbst in eine zu geraten. Im Gegenteil: Auch mit über 70 Jahren veröffentlicht der Autor Bestseller. In seinem neuen Roman „Blue Skies“ erzählt Boyle ein Familiendrama vor dem Hintergrund des Klimawandels. Ein Gespräch über Superfood, Republikaner und die Rettung der Welt.

„Ich krieg ihn allein nicht auf die Beine“: Viele kennen sie nicht, manchen sind sie peinlich, doch viel mehr Ältere könnten sie brauchen: Hausnotrufsysteme sind ein wichtiges Mittel, damit mehr Menschen länger in ihren eigenen vier Wänden leben können. Doch bislang kämpfen die Anbieter vergeblich für mehr Unterstützung. Einblicke in eine Notrufzentrale in Berlin.

Gefangen in Nordkorea: Der nach Nordkorea geflohene Travis King ist dort nicht der erste Überläufer der US-Armee. 1965 desertierte Charles Jenkins – und musste 40 Jahre auf seine Freiheit warten. Der Student Otto Warmbier verließ das Land nach 15 Jahren im Koma und starb kurz darauf.

Ist Bard besser als ChatGPT? Google hat seinen neuen Chatbot Bard veröffentlicht – und macht damit ChatGPT Konkurrenz. Sein Vorteil: Er kann auch auf aktuelle Datensätze und Suchergebnisse zurückgreifen. Aber ihn das auch wirklich besser?

Hamburgs Hermine: Zodwa Selele steht als Hermine im „Harry Potter“-Musical in Hamburg auf der Bühne. Als die Besetzung bekannt wurde, gab es rassistische Kommentare über die 45-Jährige. Im Interview erklärt sie, warum eine schwarze Arielle und eine schwarze Hermine wichtige Signale sind.

„Schumi ließ nie locker“: Der zweifache Formel-1- Weltmeister Mika Häkkinen galt Ende der 1990er-Jahre als einer der stärksten Rivalen von Michael Schumacher. Im Interview spricht der Finne über Veränderungen in der Königsklasse, die heutige Fahrergeneration und seine eigenen Kinder im Rennwagen.

