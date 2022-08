Rund 45.000 Studenten in Dresden befinden sich gerade wieder in der Prüfungszeit und kämpfen mit hohem Leistungsdruck. Die „Lernpause mit Pfötchen“ an der SLUB soll nun für Entspannung sorgen.

Dresden. Schlangen kurz vor 8 Uhr vor der Sächsischen Landes-, Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB), erweiterte Öffnungszeiten bis Mitternacht, rote Klappstühle für mehr Sitzplätze und Parkuhren zur Platzreservierung in der Pause: All das sind Indizien dafür, dass sich die rund 45.000 Studenten in Dresden gerade wieder in der Prüfungszeit befinden. „Dabei kann starker Stress wie etwa durch den hohen Leistungsdruck während dieser Phase sowohl psychische als auch physische Belastungen fördern“, sagt die Sprecherin der SLUB Annemarie Grohmann. „Um ordentlich Wissen aufzubauen, braucht es allerdings Entspannung.“ Dafür soll nun die „Lernpause mit Pfötchen“ in der Zweigbibliothek an der August-Bebel-Straße sorgen.

Bei dem Entspannungsangebot der anderen Art sollen ausgebildete Therapiehunde den Studenten durch Streicheleinheiten, Spiele oder einfach nur simples Beobachten beim zur Ruhe kommen helfen. Die Studenten können mit den Hunden entweder als Einzelperson oder in Kleingruppen zwei Mal in der Woche Zeitslots zwischen 15 und 30 Minuten reservieren. Mit von der Partie sind die italienische Wasserhündin Fräulein Brause, die Golden Retrieverdame Brezel und die spanische Mischlingshündin Tarana in Begleitung von Polli Hornung und Lena Scheidig als zertifizierte Fachkräfte für tiergestützte Aktivitäten.