Hüttenzauber oder Winterdorf? Ausschussentscheidung gefallen

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

gestern trat der Ausschuss für Wirtschaftsförderung der Stadt zusammen, um unter anderem über die Zukunft des so genannten Hüttenzaubers zu entscheiden, einem berühmt-berüchtigten Adventsspektakel auf dem Postplatz. Denn der Platzhirsch hatte Konkurrenz bekommen und die Stadtverwaltung will der Ballermann-Weihnachtssause den Stecker ziehen - das ist ein offenes Geheimnis.

Anwohner beschweren sich seit Jahren über lärmende Gäste und unhygienische Zustände, die in Folge von übermäßigem Alkoholgenuss entstehen - um es vornehm zu umschreiben. Ein Mitbewerber möchte dort ein finnisches Weihnachtsdorf aufziehen und skandinavische Spezialitäten feilbieten.

© Quelle: PR

Andererseits ist der Hüttenzauber vor allem bei vorwiegend jungen Leuten beliebt, die sich von Striezelmarkt und Co. eher weniger angezogen fühlen und mit einem finnischen Weihnachtsdorf vermutlich auch wenig anzufangen wissen. Deshalb bekam der Hüttenzauber plötzlich Unterstützung von den anderen etablierten Weihnachtsmärkten in Dresden.

Da möchte wohl jemand eine gewisse Klientel auf Distanz wissen. Oder wie es ein Stadtrat ausdrückt: „Lasst sie lieber auf dem Postplatz saufen.“ Wer seinen Willen bekommen hat? Jetzt lesen

Zitat des Tages

Wir wollen den Wunsch der Mitarbeiter nach mehr Geld, der absolut berechtigt ist, erfüllen, aber ohne Inflationsausgleich werden uns die Mittel fehlen. Viktor Helmers Geschäftsführer des St. Joseph-Stifts angesichts der gestrigen Protestaktion für einen Inflationsausgleich

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Das Ultraleichtflugzeug schlug ein Loch in die Wand der Lagerhalle. © Quelle: xcitepress/rico loeb

Ultraleichtflugzeug in Großenhain abgestürzt – Ein Toter

Mittwochmittag ist in Großenhain ein Ultraleichtflugzeug in eine Lagerhalle gestürzt. Einsatzkräfte fanden eine tote Person am Absturzort. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Ein Demonstrant von Oxfam, der einen überdimensionalen Kopf des britischen Premiers Sunak trägt, protestiert vor dem Parlament in London im September 2023. © Quelle: Kin Cheung/AP/dpa

Großbritanniens Rolle rückwärts beim Klimaschutz

Der Kurswechsel hatte sich bereits angedeutet, nun macht Rishi Sunak ernst: Der britische Premierminister wird wohl mehrere Maßnahmen zum Klimaschutz kippen. Das Aus für Verbrennungsmotoren scheint verschoben. Jetzt lesen

Termine des Tages

16.30 Uhr bis 18.30 Uhr: Bewegung im Stadtteil Prohlis - Sozialbürgermeisterin Dr. Kristin Klaudia Kaufmann präsentiert neue Route und Broschüre.

17 Uhr bis 19.30 Uhr: „Friedensfest der Kinder Abrahams“ unter dem Motto „Was uns verbindet“ Plenar- und Festsaal des Rathauses. Oberbürgermeister Dirk Hilbert nimmt teil. Es moderieren Wolfram Nagel von der Jüdischen Gemeinde zu Dresden, Hasenberg und Frau Yalda Karimi vom Afghanisch Islamischen Kulturverein e. V.

17.30 Uhr bis 19 Uhr: Radtour zum Flughafen Dresden im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche mit Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn und Radverkehrskoordinatorin Paula Scharfe.

18 Uhr: Stadtbezirksbeirat Cotta - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um Fördergeld für den Ersatz eines großen Spielgerätes mit Röhrenrutsche auf dem Spielplatz Asternweg/Am Gorbitzbach, für die Entwicklung einer öffentlichen Bewegungsfläche auf der Sportstätte Saalhausener Straße und für die Sanierung der Sanitäranlagen in der Sporthalle der 139. Grundschule in Gorbitz. Auf der Tagesordnung steht auch das Konzept der Stadt Dresden für öffentliche Toiletten und die Fortschreibung der Dresdner Schulnetzplanung. Ort: Stadtbezirksamt Plauen, Ratssaal, Nöthnitzer Straße 2, 01187 Dresden

19.30 Uhr bis 21 Uhr: Informationsveranstaltung zur Parkraumuntersuchung Karl-Marx-Straße und zum Radwegenetz Nord - Die Veranstaltung des Dresdner Amtes für Stadtplanung und Mobilität in der Zentralbibliothek des Kulturpalastes ist Teil der Europäischen Mobilitätswoche.

Wer heute wichtig wird

Peter Maffay hat große Pläne für das nächste Jahr. Welche das sind, will er heute verkünden. Foto: Ortner

Der Sänger Peter Maffay äußert sich heute auf einer Pressekonferenz zu seinen Plänen für 2024. Laut Ankündigung will er „ein langes Kapitel seiner Karriere“ beenden und das Jahr gleichzeitig zu einem „unvergesslichen Meilenstein seiner Karriere machen“. Maffay feiert 2024 seinen 75. Geburtstag und sein 55-jähriges Bühnenjubiläum.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Das ist Präsidentenpalast im georgischen Tiflis - nicht der Reichstag in Berlin. © Quelle: picture alliance / imageBROKER

... der falsche Reichstag im Imagevideo der CDU

Die neue CDU‑Optik sollte der große Wurf der Partei sein auf dem Weg zum neuen Grundsatz­programm. Doch das Adenauer-Haus hat sich mehrere Schnitzer geleistet, inklusive einer Verwechslung der Reichstagskuppel. In der CDU löst das Kopfschütteln aus. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Dirk Birgel

Chefredakteur

Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert und kennen Sie die weiteren aus unserem Netzwerk? Hier informieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

E-Paper: die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play

DNN