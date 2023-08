﻿Nach Hubschrauberunfall: Ist die Luftrettung in Dresden eingeschränkt?

Dresden. Das ging schief: Ein Rettungshubschrauber, der am vergangenen Donnerstag (3. August) zu einem Notfall in den Dresdner Nordosten gerufen wurde, ist bei der Landung in einem Garten selbst verunglückt. Der Heckrotor der Maschine kollidierte mit einem Baum. Zwar betont die DRF Luftrettung, dass der Patient dennoch versorgt und mit einem Krankenwagen in die Klinik gebracht wurde. Doch der Hubschrauber war nach der Landung so stark beschädigt, dass er nicht mehr abheben konnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die DNN hat nun bei der DRF Luftrettung nachgefragt, was das für die Notfallversorgung in Dresden bedeutet, wie die Reparaturen laufen und wie wichtig der Hubschrauber – bekannt unter dem Namen Christoph 38 – für den Großraum Dresden ist.

Ist die Luftrettung in Dresden gesichert?

Ja, denn laut der DRF Luftrettung gibt es einen Ersatzhubschrauber, der am Donnerstag sofort bereitstand. Nach dem Unfall wurde er mit dem medizinischen Equipment ausgestattet. Wie eine Sprecherin mitteilt, funktioniert die Luftrettung durch Christoph 38 schon seit Donnerstag wieder ohne Einschränkungen. „Der Rufname des Hubschraubers, also Christoph 38, ist an die Station Dresden und nicht an das Fluggerät selbst gebunden“, erläuterte die Sprecherin. Demzufolge ist auch während der Reparatur des beschädigten Hubschraubers ein Christoph 38 im Einsatz. Die DRF-Station in Dresden liegt am Flughafen. Sie wurde 1990 von der Bundeswehr gegründet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was ist über die Reparaturen bekannt?

Nicht viel. Die DRF Luftrettung macht keine genaueren Angaben zu den Schäden, zu den Kosten oder zur voraussichtlichen Dauer der Reparaturen. Sicher ist nur, dass der Hubschrauber am Freitagvormittag (4. August) mit einem Tieflader in eine Werft am Flughafen Karlsruhe (Baden-Baden) transportiert wurde.

Wie wichtig ist der Hubschrauber für Dresden?

Die Sprecherin der DRF Luftrettung bezeichnet den Hubschrauber als „fliegende Intensivstation“. Die Maschine könne Patienten schonend in Spezialkliniken bringen. Wegen seiner Schnelligkeit und der Nähe zu gleich drei Autobahnen (A4, A13 und A17) werde der Hubschrauber bei Auto- und Lkw-Unfällen gebraucht. Und nicht zuletzt auch bei Motorradunfällen auf Landstraßen, vor allem im Sommer.

„Viele Einsätze führen Christoph 38 auch in die Sächsische Schweiz und ins Erzgebirge, wo es regelmäßig zu Freizeitunfällen beim Klettern, Wandern, Mountainbiken oder Skifahren kommt.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Rettungshubschrauber – Typ H 135 – hat eine Maximalgeschwindigkeit von 278 Kilometern pro Stunde. Entfernungen von bis zu 60 Kilometer legt er nach DRF-Angaben in maximal 15 Minuten zurück, 20 Kilometer schafft er in fünf Minuten. Zum Einsatzgebiet gehört Finsterwalde in Brandenburg ebenso wie Teplice in Tschechien oder Frankenberg in Mittelsachsen.

Christoph 38 bricht jährlich zu mehr als 1000 Einsätzen auf. Die Crew besteht laut DRF aus einem Piloten, einem Notarzt und einem Notfallsanitäter mit einer Zusatzqualifikation, die es ihm erlaubt, den Hubschrauberpiloten bei der Navigation und der Luftraumbeobachtung zu unterstützen.

Unfälle wie den am vergangenen Donnerstag oder gar Abstürze eines DRF-Rettungshubschraubers habe es im Großraum Dresden zuvor nie gegeben, teilt die Sprecherin der Luftrettung mit.

DNN