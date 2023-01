﻿Hotel Terrassenufer in Dresden: Die neue Fassade steht fest

Das Hotel Terrassenufer gilt als große DDR-Bausünde, ist aber fester Bestandteil der Stadtkulisse. Jetzt soll das 1964 eröffnete Gebäude saniert werden und eine neue Fassade erhalten. Das sind die Pläne.

Dresden. Der Hamburger Investor und Projektentwickler Revitalis Real Estate AG und die Grundbesitzgesellschaft am Terrassenufer GmbH & Co. KG planen eine Frischekur für das Hotel am Terrassenufer. Ziel sei es, das seit 30 Jahren im Besitz der Familie Trapp befindliche Gebäude optisch aufzuwerten und energetisch zu sanieren, teilte Revitalis am Freitag mit.