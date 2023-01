﻿Hotel Taschenbergpalais Kempinski in Dresden macht dicht

Dresden. „Am Dienstag, 12 Uhr, hat der letzte Gast unser Haus verlassen“, sagt Marten Schwass, der Direktor des Hotels Taschenbergpalais Kempinski. Es ist Mittwochmorgen, 9 Uhr, und im Grandhotel herrscht geschäftiges Treiben. Überall wird geräumt, gestapelt, abgebaut, zusammengefaltet, wegtransportiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Lobby steht gerade ein Bett, Stühle werden herangetragen und zusammengeschoben. Hinterm Tresen, wo sonst freundliche Herren und Damen in Hoteluniformen Gäste empfangen, schweben nur ein paar silberne Luftballons.

Immer mehr Möbel sammeln sich in der Hotellobby. © Quelle: Anja Schneider

Grundhafte Sanierung der Haustechnik

„Wenn man jetzt so durch die Lobby läuft, kommen einem schon ein bisschen die Tränen“, so Schwass. Auch Clemens Degenhardt, seinem Director of Sales & Marketing, geht das alles offensichtlich an die Nieren. Denn im Hotel bleibt nichts mehr so, wie es mal war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Hotel Taschenbergpalais Kempinski Dresden hat seinen letzten Gast am 3. Januar verabschiedet und schließt komplett. © Quelle: Anja Schneider

Im 1995 neu eröffneten Gebäude stehen Bauarbeiten an. Unter anderem muss die Haustechnik erneuert werden. „Die Besitzgesellschaft unseres Hotels will das hier gleich richtig machen und das Haus innen von Grund auf sanieren“, erklärt der Hoteldirektor. Zudem soll auf dem flachen – nicht sichtbaren – Teil des Daches eine Photovoltaikanlage installiert werden.

Hotel bleibt bis in den Herbst geschlossen

Für all das wird das Hotel komplett geschlossen. Und zwar nicht nur für ein paar Wochen, sondern für mehrere Monate. Das ist im Hotelgewerbe nicht alltäglich, meist wird im laufenden Betrieb saniert. Die im Gebäudekomplex ansässigen Läden und Restaurants, die von der Straße aus zugänglich sind, bleiben aber geöffnet.

Nur das Kastenmeiers, das ja erst vor kurzem im Kempinski neu eröffnet wurde, ist für die Zeit der Sanierung an seine alte Wirkungsstätte ins Kurländer Palais zurückgekehrt. Die Walentowski-Galerie zieht für immer um und hat ihr neues Domizil neben dem Juwelier Leicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Hotelbetreiber TBP Betriebs GmbH, deren Geschäftsführer Marten Schwass ist, nutzt die Gelegenheit, das Hotel komplett neu zu gestalten und auszustatten. Wenn man über die edlen weichen Teppiche läuft, zu glitzernden Kronleuchtern an die Decke blickt, die maßgefertigten Möbel betrachtet oder sich in die weichen Polster der Kronprinzensuite sinken lässt, sind auf den ersten Blick keine Makel zu erkennen. Ein bisschen bieder wirkt die Einrichtung heute vielleicht hier und da.

Komplett neues Interieur

„Das Interieur ist fast 30 Jahre alt. Jetzt kann ich damit vielleicht noch leben, aber spätestens in fünf Jahren nicht mehr. Dann haben uns andere überholt, und die Gäste wählen dann vielleicht ein anderes Hotel, weil sie es dort schöner finden“, so Marten Schwass. So weit will er es keinesfalls kommen lassen und alles neu gestalten, aber dem Stil des geschichtsträchtigen Hauses treu bleiben.

Dafür hat er sich den Innenarchitekten Markus Hilzinger ins Boot geholt. Dieser habe Zimmer kreiert, die moderner wirken, aber trotzdem dem Charme des Palais gerecht werden, findet Schwass. Auch das neue Interieur wird nicht von der Stange sein, sondern eigens für das Kempinski gefertigt. Mehr will der Hoteldirektor noch nicht verraten.

Doch jetzt muss erstmal alles – bis auf ein paar ausgewählte Stücke – raus. Seit November wird die Einrichtung verkauft. „Uns fehlen dafür die Logistik und die Zeit“, sagt Marten Schwass. Deshalb hat er diesen Job an Astrid Eilers von der in Berlin ansässigen Twins Company übertragen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schnäppchenverkauf online

Die Company lebt vom Aufkauf und der Wiederverwertung des Interieurs, das in Hotels und anderen Unternehmen nicht mehr gebraucht wird und hat sich deutschlandweit eine Namen gemacht. Der Wiederverkauf aus diversen Auflösungen – vom Bett über den Kerzenleuchter bis zum Geschirr und zum Zierkissen – erfolgt auf 4000 Quadratmetern Fläche in drei Lagerhallen an zwei Standorten in Berlin-Steglitz und in Zehlendorf. Dort können sowohl gewerbliche Kunden als auch Privatleute nach Schnäppchen suchen.

Astrid Eilers von Twins Company (l.) vermarktet das Interieur des Dresdner Hotels Taschenbergpalais Kempinski und ist selbst vor Ort, um die Beräumung und die Auslieferung zu managen. Hier ist sie mit einem ihrer Mitarbeiter im Hotel unterwegs. © Quelle: Anja Schneider

Um ein Stück aus dem Dresdner Kempinski zu erwerben, muss man aber nicht nach Berlin fahren. Denn das Interieur bietet Astrid Eilers in ihrem Online-Shop an: Betthäupter aus Pappelholz für je 58,31 Euro zum Beispiel, eine Grafik mit Bilderlampe für 117,81 Euro, schwenkbare Lampen für 9,52 Euro das Stück oder auch gepolsterte Stühle für je 70,21 Euro. Bei 183 Zimmern und 32 Suiten fällt ja auch einiges an.

Aus der Geschichte des Taschenbergpalais 1705-1708 ließ August der Starke das Hauptgebäude des Palais für seine Geliebte Anna Constantia von Hoym, seit 1707 Gräfin Constantia von Cosel, errichten. Nachdem die Cosel in Ungnade und nach Stolpen verbannt worden war, wurde das Stadtpalais anders eingerichtet und zunächst zum Türkischen Palais. Dann nutzte man es u.a. als Thronfolgerresidenz. Es folgten wechselnde Nutzungen, Um- und Anbauten. Im November 1918 hatte der sächsische König abgedankt. Das Adressbuch von 1926 weist die Geschäftsstelle des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten, die Verwaltung, Hauptkasse und Rechnungsabteilung der Sächsischen Staatsoper, die Städtische Poliklinik und den Dresdner Fechtclub als Mieter aus. 1936 beheimatete das Palais unter anderem die „Arod“ Konservenfabrik und die Sächsische Stiftung für Familienforschung. 1943 und 1944 hatten dann die Wehrmachtskommandatur Dresden und das Heerestruppenkommando im Palais ihren Sitz. In der Bombennacht vom 13. zum 14. Februar 1945 wurde das Taschenbergpalais wie fast die gesamte Dresdner Innenstadt komplett zerstört. 48 Jahre blieb das Palais eine Ruine. Von 1993 bis 1995 erfolgte der denkmalgerechte Wiederaufbau des Taschenbergpalais durch die in Frankfurt ansässige Immobilienentwicklungsgesellschaft Advanta. Gesamtkosten 127,8 Millionen Euro. 1995 wurde das Taschenbergpalais als Hotel Taschenbergpalais Kempinski wiedereröffnet. Die Eigentümer wechselten. 2016 kaufte der aktuelle Eigentümer, die RFR Gruppe, das Taschenbergpalais. All die Jahre – bis heute – blieb das Haus ein Kempinski-Hotel. Im August 2002 richtete das verheerende Hochwasser in Dresden auch im Palais großen Schaden an. Nach nur 79 Tagen wurde die Sanierung abgeschlossen. 2018 wurde der SPA-Bereich umgebaut und renoviert, 2019 öffnete nach Umbau des Restaurants das Kastenmeiers im Kempinski. Viele berühmte Gäste beherbergte das Hotel Taschenbergpalais Kempinski im Laufe der vergangenen Jahre, u.a.: Barack Obama, Jaques Chirac, Helmut Schmidt und Gerhard Schröder, die dänische Königin Margrethe II., Königin Silvia von Schweden oder auch Elton John.

Erinnerungsstück aus nostalgischen Gründen

„Das ist hier schon ein großes Projekt für uns“, sagt Astrid Eilers. Sie ist aus Berlin angereist und bleibt zwei Wochen in Dresden, um das Hotel zu beräumen und die Abholung des online verkauften Interieurs zu managen. Drei Viertel der Möbel und Accessoires hätten bereits neue Besitzer, erzählt Eilers. „Es sind viele Privatleute aus der Region, die sich aus nostalgischen Gründen etwas gekauft haben“, sagt sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ein kleines Stück wie eine Lampe – so was geht immer, da findet man immer einen Platz.“ Am besten seien aber die besonderen Stücke aus der Kronprinzensuite gegangen.

Auch der Hoteldirektor hat sich ein Erinnerungsstück zugelegt: einen Schreibtisch. „Den stelle ich mir in mein Arbeitszimmer in Freiburg.“ Dort besitzt Marten Schwass, der das Dresdner Hotel Kempinski jetzt im zehnten Jahr leitet, aufgrund familiärer Bindungen eine Zweitwohnung.

Sein Hauptwohnsitz aber ist in Dresden. Allerdings nicht mehr im Hotel selber. Denn als das in der Zeit des Corona-Lockdowns total leer war, sei es nicht lustig gewesen, in dem Riesengebäude alleine zu wohnen. „Es gab in dieser Zeit auch zwei Einbrüche“, so der 62-Jährige. Deshalb hat sich mit seiner Frau wenige Schritte vom Hotel entfernt eine Wohnung gesucht.

Café mit Showpatisserie

Im Laufe unseres Rundgangs durch das Hotel sind wir wieder im Eingangsbereich angelangt. Im Barbereich stapeln sich die Sofas. Marten Schwass sieht hier in der Zukunft ein schickes Café mit Showpatisserie, das sich bis in die Lobby zieht. Denn das Hotel will auch künftig nicht nur Hotelgäste aus aller Welt anziehen, sondern weiter gastronomischer Treffpunkt für Einheimische sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Barbereich stapeln sich die bereits verkauften Sofas. Hoteldirektor Marten Schwass hat fürs Foto auf einem der Möbel Platz genommen. „Hier wird ein schönes Café mit Showpatisserie entstehen“, blickt er in die Zukunft. © Quelle: Anja Schneider

Die Wiedereröffnung des Hotels ist für den 1. November 2023 geplant. „Dann wollen wir mit der Lobby sowie der ersten und zweiten Etage fertig sein“, sagt der Hoteldirektor. Komplett abgeschlossen werden alle Arbeiten dann im April 2024.