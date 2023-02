﻿Frieden finden mit einer Bausünde: Das Hotel am Terrassenufer in Dresden

Dresden. Da thront es nun an exponierter Stelle allen Abrissbemühungen zum Trotz: Das Hotel am Terrassenufer verstellt den Blick zum Elbhang, es ist ein Monolith aus einer anderen Zeit, aber es ist ein Symbol der Beständigkeit. Man sollte Häusern keine menschlichen Eigenschaften zuschreiben, aber es hat schon den Anschein, als wenn sich das Gebäude triumphierend in die Höhe reckt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Hotel hat seinen Zwilling, der 2005 abgerissen wurde, überlebt, der Zwölfgeschosser wird bleiben und den Blick auf den Elbhang weiter versperren. Der von der Stadt gewünschte Abriss lässt sich juristisch nicht durchsetzen, Ende der Diskussion. „Wir müssen das Beste daraus machen“, sagt Thomas Löser. Der Grünen- Landtagsabgeordnete und -Stadtrat hatte früher vehement den Abriss des Hotels gefordert oder wenigstens den Abriss von drei Etagen. Löser hat seinen Frieden mit dem Gebäude schließen müssen.

Der Block hält Verkehrslärm von der Johannstadt fern

„Ein Haus stört weniger als zwei“, findet der Experte für Städtebau. Er habe auch Post von Anwohnern erhalten, die sich sehr deutlich für den Erhalt des Gebäudes ausgesprochen hätten. Weil es einen Auftakt bilde für Johannstadt und einen Abschluss der historischen Altstadt. Und weil es durchaus den Verkehrslärm der Carolabrücke etwas fernhalte von den dahinter liegenden Wohngebieten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Saniert werden soll das 1964 eröffnete Gebäude jetzt. „Wir brauchen eine Lösung, die das Haus nicht noch dominanter macht, die seine Wirkung nicht steigert“, erklärt Löser seine Prämissen. Fünf Architekturbüros haben sich an einem Wettbewerb beteiligt, den das Dresdner Büro Knerer und Lang gewonnen hat. „Das Büro hat es konsequent gemacht und sich so nah wie möglich am Bestand orientiert.“ Das Gebäude werde aber so aufgewertet, dass es nicht störe. Weil es eine eigene architektonische Qualität entfalte.

So sieht der Sieger-Entwurf für die Fassade des markanten Gebäudes am Terrassenufer aus. © Quelle: Knerer und Lang Architekten

Der Hamburger Projektentwickler Revitalis Real Estate AG wird den Plattenbau gemeinsam mit der Eigentümerfamilie Trapp sanieren. Es gab durchaus Pläne, dem Bauwerk eine neue, spektakuläre Fassade zu verleihen. Löser war strikt dagegen – die Wettbewerbsjury auch. Wie auch immer man zu dem Plattenbau an der Carolabrücke stehen mag – es handele sich um einen Zeitzeugen mit einem eigenen Gesicht. „Ich glaube, dass man mit den Stilelementen der DDR-Moderne trefflich werben kann“, zeigt sich Löser überzeugt.

Eine Bar auf dem Dach und ein Plan für das Areal

Dresden erhalte nun auch etwas zurück dafür, dass der Bau immer noch in die Höhe ragen darf. Auf dem Dach wird eine öffentlich zugängliche Bar eingerichtet mit einem spektakulären Blick über die Elbe bis hin in die Sächsische Schweiz. „Das Gebäude wird aufgewertet und die Bewohner des Viertels können die Bar nutzen“, so der Politiker, der schon an die nächste Aufgabe denkt: „Jetzt kommt es darauf an, das gesamte Gebiet zu planen.“

Es gibt einen Bebauungsplan für das Areal ohne Hotel, der Museen und Bildungseinrichtungen vorsieht. Der Zwölfgeschosser darf bleiben, neue Ideen für das Gebiet rund um die Carolabrücke bis zur Steinstraße, wo gerade die alte Schwimmhalle abgerissen wurde, sind deshalb gefragt. „Wir müssen diesen Stadtraum neu planen“, weiß Löser, „die Situation kann ja nicht so bleiben.“