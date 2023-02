﻿Fassadengestaltung für das Hotel am Terrassenufer: Diese Entwürfe standen zur Wahl

Wie soll ein Monolith wie das Hotel am Terrassenufer saniert werden? Mit einer spektakulären, modernen Fassade? Als grünes Gebäude, das in Sachen Stadtklima Maßstäbe setzt? Oder als das, was es ist: Ein Zeuge vergangener Zeiten?

Das Hotel am Terrassenufer wird saniert. An seiner Form ändert das aber nichts.

Dresden. Fünf Entwürfe standen für die Neugestaltung der Fassade des Dresdner Hotels am Terrassenufer zur Wahl. Eine Jury aus Politikern und Vertretern der Verwaltung hat sich für den Plan eines Dresdner Architekturbüros entschieden, der den Bestand würdigt.

Insgesamt fünf Architekturbüros haben sich Gedanken gemacht und hatten jeweils verschiedene Ideen, die wir hier zeigen:

Grünes Aushängeschild

Die Arbeitsgemeinschaft (Arge) Hotel am Terrassenufer, die aus den Büros Jordan Balzer Schubert Architekten und Senator. Die Projektmanagement Service GmbH besteht, sieht das Potenzial des Gebäudes als Symbol für das moderne Stadtbild Dresdens. Der monolithische Solitär könne einen Gegenpol zur historisch gewachsenen Stadtstruktur bilden.

Das grüne Hotel: Der Entwurf der Arge Hotel am Terrassenufer plant mit intensivem Grün. © Quelle: Arge Hotel am Terrassenufer

Die Idee des Entwurfs bestehe darin, ein grünes Aushängeschild auf dem neuesten Stand der Technik zu entwickeln. Die „unnachgiebige Anmutung“ des Gebäudes werde abgemildert, heißt es in der Erklärung der Arge, die Fassade erhalte eine neue Außenhaut und die Skybar auf dem Dach werde über einen Glasaufzug erschlossen. Module mit Pflanzkästen für die Fassade und Photovoltaikelemente auf dem Dach und an der Südfassade runden die Pläne ab.

Neue Leichtigkeit

Das Leipziger Büro RKW Architektur hat die „Leichtigkeit im Fokus“, wie es in der Erklärung zum Entwurf heißt. „Wir setzen vor die Fassade eine leichte, effiziente zweite Gebäudehülle“, der Plattenbau werde sensibel in die heutige Zeit transportiert unter Beibehaltung der Proportionen.

Neue Leichtigkeit: Der Entwurf von RKW. © Quelle: RKW Architekten

Der Baukörper erhalte eine neue Leichtigkeit und spielerische Offenheit, dazu trage auch ein freundliches Farbkonzept bei, so die Verfasser des Entwurfes. Der Rhythmus des Bestandsrasters bleibe erhalten, die Fassade erhalte aber ein neues, leichtes Kleid. Die Jury erkannte dem Entwurf den 2. Preis zu und lobte: „Selbstbewusst, überzeugend, stimmig“.

Grundkörper freistellen

Weitgehend am Vorbild orientiert sich das Dresdner Büro Archiprocess. Das Gebäuderaster bleibt erhalten. Ziel sei es, den „monolithischen Grundkörper freizustellen“, schreiben die Verfasser. Neu sind die markanten V-förmigen Holzstrebenelemente auf dem Dach und für den Eingangsbereich.

Mit markanten V-Elementen aus Holz: der Entwurf des Büros Archiprocess. © Quelle: ARCHIprocess

Als Materialien für die Sanierung schlägt das Dresdner Büro Glas, Holz und PVC vor, eine Begrünung des Gebäudes gehört zum Konzept dazu.

Platte ist das neue Grün

Das Dresdner Büro rohdecan architekten greift die Architektursprache der 1960er Jahre auf und transformiert die ornamentale Fassung in einen netzartig gesponnenen „Cocon“ aus organischer Photovoltaik, heißt es in der Erklärung. An den Stirnseiten soll das Hotel begrünte Stadtbalkone mit Außentreppen erhalten. „So wandelt sich das triste Bild zur Elbe zu einem belebten vertikalen Garten“, heißt es in der Erklärung.

Platte ist das neue Grün heißt es bei Rohdecan Architekten. © Quelle: Rohdecan Architekten

Die Konstruktion des Fassadenentwurfs ermögliche die sortenreine Demontierbarkeit und damit Wiederverwendung oder Recycling der verwendeten Bauprodukte. Ein großer Teil der Baustoffe bestehe aus nachwachsenden Rohstoffen. Durch den Umbau des Dachgeschosses erhalte das Hotel eine transparente Krone. Das Motto des Entwurfs: „Platte ist das neue Grün“.

Würdigung des Bestands

Das Dresdner Büro Knerer und Lang hat mit seinen Überlegungen den Wettbewerb gewonnen. Würde an dieser Stelle ein moderner Neubau genehmigt werden, haben sich die Architekten gefragt und würdigen den Altbau für seine große Leichtigkeit und Klarheit. Ziel müsse es sein, die bisherige Gestaltung nicht auszulöschen, sondern aufzunehmen, zu optimieren und fortzuschreiben.

So sieht der Entwurf für die Fassade des markanten Gebäudes am Terrassenufer aus. © Quelle: Knerer und Lang Architekten

„Das Gebäude steht für sich als würdevoller Repräsentant einer städtebaulichen Idee“, schreiben die Entwurfsverfasser, die mit ihrem Konzept die Jury vollends überzeugen konnten. Die detaillierte Würdigung des Bestandes zeichne den Entwurf aus, lobten die Preisrichter, die Elemente der vorhandenen Fassade würden auf die neue, gedämmte Fassade übertragen und neu interpretiert. Es entstehe ein beruhigtes, modern anmutendes Gesamtbild.