Silly spielen bei der Dresdner Hope-Gala

Dresden. Am 28. Oktober findet die diesjährige Hope-Gala statt. Mit dabei ist auch die Kult-Rockband Silly, wie die Veranstalter jüngst bekannt gegeben haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gemeinsam mit Sängerin Julia Neigel werden sie im Schauspielhaus auf der Bühne stehen und vom Dresdner Jugendsinfonieorchester des Heinrich-Schütz-Konservatoriums unter Leitung von Professor Milko Kersten begleitet.

Lesen Sie auch

Außerdem im Line-Up dabei sind Fury in the Slaughterhouse, Kathy Kelly und die Weather Girls. Die Hope-Gala findet dieses Jahr zum 15. Mal statt und es wird Geld für das Kinderprojekt „Hope Cape Town“ in Südafrika gesammelt.

DNN