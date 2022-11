﻿Höhere Preise für Gas und Strom: Das müssen die Kunden in Dresden wissen

Dresden. Das Versorgungsunternehmen Sachsen Energie AG erhöht die Preise für Strom und Erdgas. Besonders betroffen: Kunden, die einen Vertrag mit Preisbindung haben, dessen Laufzeit zum Jahresende abläuft. Das kosten Strom und Erdgas jetzt in Dresden und Umgebung.

Wie werden die Preise bei Erdgas erhöht?

Für einen Teil der Privat- und Gewerbekunden der Sachsen Energie, die ein Laufzeitprodukt mit Preisbindung bis 31. Dezember 2022 haben, erhöht sich ab 1. Januar 2023 der Erdgaspreis je nach Produkt um 4,44 bis zu 8,49 Cent je Kilowattstunde netto, erklärte Unternehmenssprecherin Nora Weinhold. Dies gelte sowohl für die Drewag-Produkte als auch für die Enso-Produkte.

Wie erfahren die Kunden von der Erhöhung?

Die betroffenen Kunden wurden beziehungsweise werden derzeit über die Preiserhöhungen per Brief informiert, so Weinhold. Der durchschnittliche Gaspreis bei einem Jahresverbrauch von 20 000 Kilowattstunden liegt in den betroffenen Produkten dann bei 13,77 (Drewag) beziehungsweise 13,84 Cent (Enso) je Kilowattstunde brutto.

Wie sieht es für die Grundversorgung aus?

In der Grundversorgung mit Erdgas erhöht sich der Erdgaspreis für Privat- und Gewerbekunden geringfügig um 0,6 Cent je Kilowattstunde netto. Das entspricht der Erhöhung der Netzentgelte ab 1. Januar 2023, so Weinhold. Die Preise sind auf den Internetseiten von Sachsen Energie zu finden. Außerdem erhalten alle betroffenen Kunden die Preisanpassung per Brief.

Warum steigen die Preise für die Laufzeitprodukte?

Die Beschaffungspreise für Erdgas am Energiemarkt sind seit 2021 weltweit enorm angestiegen, erklärt die Sprecherin. „Damit erhöhten sich die Kosten für den Erdgaseinkauf des Versorgers erheblich. Diese Kosten können wir aufgrund unserer langfristigen Beschaffungsstrategie zum Teil abfedern, aber nicht komplett. Die meisten Kunden mit laufender Preisgarantie waren von dieser enormen Kostensteigerung bisher nicht betroffen.“ Zusätzlich stieg zum 1. Oktober die im Erdgaspreis enthaltene Bilanzierungsumlage. „Diese Steigerung mussten die Kunden mit Preisbindung bisher nicht tragen.“ Des Weiteren steigen zum 1. Januar 2023 die Netzentgelte um 0,60 Cent je Kilowattstunde netto. „Diese Mehrbelastungen können wir als Versorger nicht komplett auffangen. Deshalb sind wir gezwungen, den Erdgaspreis zum 1. Januar anzuheben. Der Wegfall der Gasbeschaffungsumlage und die seit 1. Oktober 2022 reduzierte Umsatzsteuer sind im bisherigen Erdgaspreis bereits berücksichtigt.“

Warum steigen die Preise für die Grundversorgung?

Grund für die Preisanpassung in der Grundversorgung ist der Anstieg der Netzentgelte zum 1. Januar 2023 um 0,60 Cent je Kilowattstunde netto.

Welche Einkaufspreise zahlt Sachsen Energie?

Sachsen Energie verfolge eine langfristige Beschaffungsstrategie mit verschiedenen Lieferanten, so Weinhold. Beim Gaseinkauf seien die Verträge auf mehrere Jahre angelegt gewesen. Bereits vor Kriegsbeginn seien die Energiepreise auf ein Rekordhoch gestiegen. Am Großhandelsmarkt seien die Preise für Gaslieferungen auf das Zehnfache und in der Spitze auf fast das 20-fache, am Strommarkt auf das Achtfache gestiegen. „Wir mussten Verträge, die in den vergangenen Monaten fristgerecht ausgelaufen sind, mit den neuen hohen Einkaufspreisen für Energie abschließen. Parallel existieren auch noch Verträge mit günstigeren Konditionen.“ Aufgrund dieser Mischung sei es möglich, dass Sachsen Energie die Preise im Moment „vergleichsweise moderat“ anpassen müsse.

Werden die Entlastungen für Gaskunden umgesetzt?

„Die von der Bundesregierung geplanten Entlastungsmaßnahmen setzen wir natürlich für unsere Kunden schnellstmöglich um – sobald vom Gesetzgeber klare Umsetzungsmaßgaben vorliegen“, verspricht Weinhold. Zur Umsetzung der Dezember-Soforthilfe werde das Versorgungsunternehmen ab 21. November auf seiner Website informieren.

Werden die Strompreise auch steigen?

Für einen Teil der Privat- und Gewerbekunden der Sachsen Energie, die ein Laufzeitprodukt mit Preisbindung bis 31. Dezember 2022 haben, erhöht sich ab 1. Januar 2023 der Strompreis je nach Produkt um 5,49 bis zu 13,40 Cent je Kilowattstunde netto. Dies gilt sowohl für die Drewag-Produkte als auch für die Enso-Produkte. Die betroffenen Kunden werden derzeit über ihre Preisanpassungen per Brief informiert, so Weinhold. Der durchschnittliche Strompreis bei einem Jahresverbrauch von 2000 kWh liege in den betroffenen Produkten bei 36,34 beziehungsweise 35,78 Cent je Kilowattstunde brutto.

Ist die Grundversorgung auch betroffen?

In der Grundversorgung erhöht sich der Strompreis für Privat- und Gewerbekunden um 2,45 Cent je Kilowattstunde netto. Die Preise sind auf den Internetseiten des Unternehmens zu finden. Außerdem erhalten alle betroffenen Kunden die Preisanpassung per Brief.

Warum steigen die Strompreise?

Gleicher Grund wie beim Erdgas: Die Situation auf den Energiemärkten ist weiterhin angespannt. Dies führt zu deutlich höheren Beschaffungskosten für den Stromeinkauf. Zusätzlich steigen zum Jahresbeginn die Netzentgelte sowie die im Strompreis enthaltenen Umlagen und Abgaben. Die Kunden mit laufender Preisgarantie waren von dieser enormen Kostensteigerung bisher nicht betroffen.

Wo liegen die Preise im Deutschlandvergleich?

Aktuelle Strompreisangebote auf www.verivox.de liegen im Verbrauchspreis bei einem Jahresverbrauch von 2000 kWh bei um die 60 Cent je Kilowattstunde brutto und sind damit nach wie vor wesentlich teurer als die Angebote von Sachsen Energie.

Weitere Informationen im Internet unter: www.SachsenEnergie.de/marktlage.