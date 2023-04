Mit den warmen Tagen beginnt auch in Dresden die Hochzeitssaison. Nach drei Jahren coronabedingtem Durcheinander kehrt wieder Normalität in die Branche ein. Dennoch hat die Pandemie einige neue Hochzeitstrends hervorgebracht.

Hochzeitssaison beginnt: So heiratet Dresden in diesem Jahr

Dresden. Die Sonne scheint und draußen wird es wärmer: Mit dem beginnenden Frühling startet auch in Dresden die Hochzeitssaison. Es ist die erste, in die wieder ein wenig Normalität einkehrt, denn die Pandemie hat die Hochzeitsbranche ganz schön durcheinandergebracht. 2020 und 2021 konnten keine großen Feiern stattfinden. Eheschließungen waren zwar möglich, wurden aber seltener. Während 2019 noch 2240 Paare heirateten, waren es in den Pandemiejahren 200 bis 400 weniger.

Im vergangenen Jahr bildete sich dann ein regelrechter Hochzeitsstau. Paare, die ihren großen Tag aufgrund der Pandemie verschieben mussten, trafen auf jene, die sich erst frisch verlobt hatten. Die Zahl der Eheschließungen stieg erstmals wieder. 2023 ist laut Aussagen von Veranstaltern nun auch dieser Stau überwunden. Die Termine beim Dresdner Standesamt sind trotzdem gut gebucht.

Minimalismus war gestern

Hochzeitsfeiern dürfen in diesem Jahr gern pompös ausfallen. Der Trend geht hin zu üppigen Kleidern, aufwendiger Deko und langen Gästelisten. Anikó Arzner, Hochzeitsplanerin in Dresden, sieht den Grund dafür vor allem in der Pandemie: „Nachdem man lange auf große Feiern verzichten musste, wollen die Paare ihren Gästen nun etwas bieten. Sie wollen Lebenslust ausstrahlen, Eindruck machen und die Gäste überraschen.“ Dabei würden Individualität und eine hohe Qualität der Feierlichkeit im Vordergrund stehen.

Die meisten Paare wollen mittlerweile mehr als nur den Besuch auf dem Standesamt. Freie Trauungen erfreuen sich großer Beliebtheit. „Auf dem Standesamt sind die Räumlichkeiten meist begrenzt, es haben nicht alle Gäste Platz. Außerdem ist der Wunschtermin oft nicht verfügbar, Freitage und Samstage sind schnell ausgebucht“, sagt Anikó Arzner. „Viele entschließen sich deshalb zu einer freien Trauung. Da lässt sich auch die Zeremonie selbst individueller gestalten.“

Feiern über mehrere Tage

Der Trend hin zu großen, ausladenden Hochzeiten zeigt sich auch daran, dass viele Paare sich nicht mit einem Tag des Feierns zufrieden geben. „Manche planen ihre Hochzeitsfeier über zwei oder sogar drei Tage. Sie nutzen die Zeit für schöne Erlebnisse mit ihren Familien und Freunden“, sagt Arzner. Immer öfter werden diese Hochzeiten auch mit einer Reise verbunden. Von „Reisehochzeiten“ sprechen Anikó Arzner und ihr Team dann. Beliebte Ziele seien etwa Mallorca, Griechenland oder die Seychellen.

Besonders viel Geld muss man nicht haben, um sich diesen Traum zu erfüllen. „Reisehochzeiten fallen in der Regel nicht mehr ins Budget als andere“, sagt Arzner. Das liegt vor allem daran, dass bei Reisehochzeiten nicht so viele Leute geladen werden. Ob man in Deutschland also hunderte Gäste versorgt oder nur die engsten Angehörigen mit ins Ausland nimmt, macht laut Arzner im Großen und Ganzen keinen Unterschied.

Als Gegenstück zu extravaganten Festen gibt es auch weiterhin die Paare, die ihre Hochzeit lieber im engsten Kreis begehen. „Das sind die zwei Gegensätze, die wir gerade oft haben“, sagt Anikó Arzner. „Auf der einen Seite die großen, pompösen Feiern und auf der anderen Seite die, die es eher klein und intim mögen. Das ist eine Typfrage.“ In Sachen Qualität würden diese kleinen Feste den anderen aber in nichts nachstehen.