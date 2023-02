Das Dresdner Umweltamt legt eine neue „Stadtkarte 2022 – Oberirdische Gewässer“ vor und stellt darin die jüngsten Erkenntnisse zu Überflutungsgefahren bei einem extremen Starkregen dar.

Dresden. So willkommen Regen im Allgemeinen ist, kann er aber auch zur Gefahr werden. Und zwar wenn in kurzer Zeit so viel Niederschlag fällt, dass der Erdboden und Entwässerungssysteme den Regen nicht sofort aufnehmen können. Die Folge sind Überflutungen, Rückstau in Kanälen sowie Gewässer, die über die Ufer treten.