﻿Hobbyfotografin aus Dresden verzaubert Rostock

Zeugen gesucht

Zinnwald: 30 Personen in Transporter geschleust – Fahrer und Beifahrer auf der Flucht

Am Montag versuchte die Polizei einen Transporter an der deutsch-tschechischen Grenze anzuhalten. Der Fahrer widersetzte sich zunächst, hielt dann wenig später an und flüchtete gemeinsam mit dem Beifahrer in einen Wald. Im Laderaum entdeckte die Polizei 30 Personen ohne Einreiseerlaubnis.