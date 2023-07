Dresden war am Sonnabend drittheißeste Stadt in Deutschland

Dresden. Es war heiß am Sonnabend in Dresden. Sogar rekordverdächtig heiß. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wurde in Strehlen mit 37,3 Grad die dritthöchste Temperatur in ganz Deutschland gemessen. Noch wärmer war es nur in Bayern. Möhrendorf-Kleinseebach im Landkreis Erlangen-Höchstadt registrierte eine Temperatur von 38,8 Grad Celsius. Dahinter folgte die bayrische Stadt Kitzingen, die 37,8 Grad erzielte.

In Mitteldeutschland belegt Dresden damit sogar den Spitzenplatz. Dahinter folgen Klitzschen bei Torgau (36,8 Grad), Bad Muskau (36,4 Grad) und Leipzig mit 36,3 Grad.

Am Sonntag zeigt das Thermometer in Dresden aber wieder erträgliche Temperaturen an, die auch in der kommenden Woche nicht über die 30-Grad-Marke klettern sollen.

DNN