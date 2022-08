Seit 2017 untersuchen Hitze-Experten, wie sich die Bevölkerung in dicht bebauten Stadtquartieren an die Hitze anpassen kann. Ihre Ergebnisse stellen sie im September im Rahmen von drei Veranstaltungen vor.

Seit 2017 untersuchen Forscher, wie sich die Menschen in Dresdens dicht bebauten Stadtgebieten an die Sommerhitze anpassen können.

Dresden. Die Lage der Stadt im Elbtalkessel begünstigt so genannte „Hitzeinseln“, die es in ländlichen Gegenden nicht gibt. Bei 34 Grad am Tag, 22 Grad in der Nacht und kaum einem Luftzug sind manche Stadtbewohner der Hitze schutzlos ausgeliefert. Im Verbundprojekt „HeatResilientCity“ wird seit 2017 untersucht, wie sich die Bevölkerung in dicht bebauten Stadtquartieren an die Sommerhitze anpassen kann. Hitze-Experten des Amts für Gesundheit und Prävention stellen die Ergebnisse nun in drei Veranstaltungen vor.

Fachtag „Hitze: Das schafft mich!“

Beim Fachtag der Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit im Riesa Efau, Wachsbleichstraße 4a, geht es am 7. September von 10 bis 15.30 Uhr um das Thema „Klimaveränderungen und ihre gesundheitlichen Auswirkungen auf ältere Menschen“. Das Thema habe einen besonders aktuellen Bezug, da der Bevölkerungsanteil der über 60-Jährigen in Sachsen stetig zunehme.

Die wissenschaftliche Mitarbeiterin Marit Gronwald widmet sich in ihrem Vortrag unter anderem den Auswirkungen hoher Temperaturen auf ältere Menschen und wichtigen, vorbeugenden Maßnahmen. Paula Aleksandrowicz bietet einen Workshop für Mitarbeiter von Senioren- und Pflegeeinrichtungen an, bei dem sie praxisnahe Ideen aus anderen Kommunen und Einrichtungen vorstellt und erörtert, wie sie sich übertragen lassen. Diekostenfreie Veranstaltung richtet sich an Fachkräfte in der Seniorenarbeit und interessierte Bürger. Anmeldung bis 28. August im Internet unter p-sachsen.de/event/fachtag-hitze-das-schafft-mich.

Fortbildung „Zwischen Klimaschutz, Klimaanpassung und Wirtschaftlichkeit“

Die Ingenieurkammer Sachsen, Annenstraße 10, berät am 14. September Ingenieure und Architekten mit Planungs-, Bauüberwachungs- und Bauherrenaufgaben, wie sie kosteneffizient Energieeffizienz und Hitzeschutz in Bau- und Sanierungsplanung integrieren können. Dabei geht das Team von "HeatResilientCity" auf Schwachstellen von Wohnhäusern und die Auswirkungen langer Hitzeperioden auf das Innenraumklima ein. Paula Aleksandrowicz wird zudem erläutern, wie überhitzte Räume auf die Gesundheit wirken und Lebensqualität und die Nutzerzufriedenheit beeinflussen. Die Teilnahme kostet 120 Euro für Gästeund 60 Euro für Kammermitglieder. Anmeldung im Internetunter heatresilientcity.de

Abschlusskonferenz und Austauschmöglichkeiten

Am 22. September endet dann das fünfjährige Forschungsprojekt mit einer Abschlusskonferenz und der Vorstellung des Hitze-Handbuchs für Dresden-Gorbitz im Deutschen-Hygiene-Museum. Von 14 Uhr bis 17.20 Uhr wird am Beispiel von Dresden und Erfurt diskutiert, welche Erfolge durch das Projekt im städtischen Handeln erzielt werden konnten. Im Anschluss ermöglichen Frage- und Diskussionsrunden einen intensiven Austausch. Die Veranstaltung richtet sich vorrangig an Praktiker aus Planungsbüros und Verwaltungen. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung im Internet unter heatresilientcity.de.