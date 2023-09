Hitze, Hochwasser und Hagel – Wie passe ich mein Haus an Extremwetter an?

Dresden. Der Sommer konnte sich 2023 nicht so richtig entscheiden. Einige Wochen waren von Hitze und Dürre geprägt, andere wiederum von Gewittern und Starkregen. In vielen Innenräumen kam es so zu zeitweise starken Hitzebelastungen. So manch ein Haus trug auch Schäden durch Hagel und Überschwemmungen davon. Um Belastungen und Schäden durch Extremwetter vorzubeugen, haben Gebäudeeigentümer neuerdings die Möglichkeit, sich unter dresden.de/inklibau zu informieren, wie sie ihre Häuser auf Hagel, Starkregen oder Hitze vorbereiten können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rolläden und Abdichtungen

Mithilfe von Karten zu Klimaeinwirkungen, wie zum Beispiel Hochwasser oder Hitze, können Eigentümer abschätzen, ob ihre Gebäude gefährdet sind. Das Projekt InlkiBau, gefördert vom Freistaat Sachsen, hat im letzten Jahr anhand von 31 Beispielwohngebäuden, praxisnahe Anpassungsmaßnahmen entwickelt. Dabei wurden kostenfreie Beratungsgespräche mit interessieren Haus- und Grundstückseigentümern geführt und Vorschläge zur Anpassung gemacht.

So empfiehlt die Stadt zum Schutz vor Starkregen Maßnahmen, wie die Umbauung erdnaher Gebäudeöffnungen, den Einbau einer Rückstausicherung oder die Abdichtung erdberührter Bauteile. Gegen Hitze wird zum Einbau außenliegender Verschattungen, also Rollläden, geraten. Alle Anpassungsvorschläge werden online ausführlich erklärt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Häuser widerstandsfähiger gegen Hitze, Starkregen, Hagel und Hochwasser machen.“

„Wie wichtig den Menschen konkrete Beispiele aus Dresden sind, merken wir immer wieder in unseren Gesprächen. Aufgrund des positiven Feedbacks planen wir nun eine Fortsetzung des Projekts InkliBau ab Herbst dieses Jahres“, erklärt Jens Seifert, Abteilungsleiter Kommunaler Umweltschutz. „Gemeinsam mit der Stadtentwässerung Dresden GmbH werden wir zum einen weitere typische Gebäudelösungen erarbeiten, um Häuser widerstandsfähiger gegen Hitze, Starkregen, Hagel und Hochwasser zu machen“, so Seifert. „Zum anderen wollen wir untersuchen, wie das auf einem Grundstück anfallende Regenwasser bestmöglich gespeichert oder versickert werden kann. Auch hier wollen wir Lösungen entwickeln, die auf andere Gebäude und Grundstücke übertragbar sind.“

dresden.de/inklibau

DNN