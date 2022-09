Historische Blecheisenbahn lockt Eisenbahnfans nach Dresden

Beim Dampfloktreffen von Freitag bis Sonntag auf dem Bahngelände in der Zwickauer Straße steht nicht nur große und schwere Technik im Mittelpunkt. Es gibt auch kleinere Exemplare zu bewundern.

Dresden. Zum Dresdner Dampfloktreffen von Freitag bis Sonntag ist im ehemaligen Bahnbetriebswerk Dresden-Altstadt in der Zwickauer Straße 86 im letzten Lokschuppen (Schiebebühne) des Verkehrsmuseums die historische Blecheisenbahn aus den 1920er Jahren zu erleben. Geöffnet ist an allen drei Tagen in der Zeit von 10 bis 18 Uhr

Diese Anlage war bereits in den vergangenen Jahren im Berufsschulzentrum „Gustav Anton Zeuner“ auf der Gerokstraße zu sehen. Auf Grund des großen Interesses präsentiert Ronald Birndt die Anlage nun in veränderter Form zum 14. Dresdner Dampfloktreffen.

Die Uralt-Blecheisenbahn in Spur 1 und eine Anlage Spur Null stammt aus den 1920er bis 1950er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und ist noch immer voll funktionsfähig. Gastfahrzeuge sind während der Präsentation willkommen. Die Aussteller bieten Interessenten eine technische Beratung an.

