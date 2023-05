﻿Himmelfahrt in Dresden: Polizei meldet nur kleinere Streitereien

Dresden. Diese Herren aus Dresden waren kreativ und zogen unter dem Motto „Fiesta Mexicana!“ am Himmelfahrtstag am Elbufer entlang. Zum ersten Mal ganz ohne einen Gedanken an Corona konnten die Dresdner – und auch Dresdnerinnen – sowie Gäste der Stadt ausgelassen den Herrentag begehen.

Tausende strömten in Grüppchen und Pulks über den Elberadweg, kostümiert oder in Zivilkleidung, mit dicker Jacke oder mit freiem Oberkörper. Volle Biergärten und volle Freisitze vor den Ausflugslokalen, dafür mit zunehmender Zeit leere Bierkästen auf den Bollerwagen – jeder feierte, wie er wollte. Überwiegend friedlich, die Dresdner Polizei berichtete am späten Nachmittag nur von kleineren alkoholbedingten Streitereien, die geschlichtet werden mussten.

Bewegung sei überall in der Stadt zu registrieren, aber der polizeiliche Handlungsbedarf minimal, hieß es von der Polizeidriektion.

