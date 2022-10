﻿Engagement für Betroffene: Schlaganfall-Hilfe zeichnet Colin Geipel aus Dresden aus

Der Motivationspreis 2022 der Stiftung Deutsche Schlaganfall Hilfe ging an Colin Geipel (4. v.r.). Ebenfalls im Bild: Laudatorin Sabine Wellnitz-Jürgensen, ebenfalls Preisträger Bernd Krahl, Stifterin Liz Mohn, Kuratoriums-Vorsitzende und Laudatorin Brigitte Mohn, Angehörige Karin Sturm und ebenfalls Preisträger Albert Sturm sowie Laudatorin Monica Lierhaus (v.r.).

Dresden. Die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe hat am vergangenen Wochenende den Dresdner Colin Geipel mit ihrem Motivationspreis 2022 ausgzeichnet. Ausschlaggebend war sein Engagement für andere Beroffene.

Geipel initiierte zahlreiche Selbsthilfeprojekte

Laut der Stiftung hat Geipel vor 19 Jahren selbst einen Schlaganfall erlitten und lebt seitdem mit Einschränkungen. Diese konnten ihn aber nicht daran hindern, sich für andere Betroffene einzusetzen. Seit drei Jahren ist der Dresdner zertifizierter ehrenamtlicher Schlaganfall-Helfer, begleitet und unterstützt Menschen nach einem Schlaganfall in ihrem Alltag. Zudem gründete Colin Geipel vor sieben Jahren eine Sportgruppe für Menschen mit Einschränkungen, die sich heute „Integrativ-Aktiv“ nennt und auch eingetragene Selbsthilfegruppe ist. Darüber hinaus betreut Geipel seit Oktober 2018 zweimal die Woche für mehrere Stunden eine Beratungshotline des Universitätsklinikums Dresden, über die ihn laut Stiftung mittlerweile Anrufe aus ganz Deutschland erreichen. In seinem neuesten Projekt hat Geipel von einem Schlaganfall Betroffene zu einer Jazzband zusammengetrommelt.

Engagement Geipels sei „uneigennützig und großartig“

Das Engagement des Dresdners sei „uneigennützig und großartig“, hieß es in der Laudatio von Monica Lierhaus. Die ehemalige Sportmoderatorin der ARD ist seit einer Hirnoperation 2009 selbst schwer behindert. Geipels Beispiel zeige, dass das Leben nach einem Schlaganfall zwar anders, aber nicht weniger lebenswert sei und was Hilfe zur Selbsthilfe bedeutet.

82 Bewerbungen aus ganz Deutschland

Alle zwei Jahre zeichnet die Deutsche Schlaganfall-Hilfe mit ihrem Motivationspreis Betroffene, Ehrenamtliche und Fachleute aus, die sich in besonderem Maße für das Thema Schlaganfall einsetzen. Gastgeberin der Preisverleihung in Gütersloh war Stifterin und Präsidentin Liz Mohn. 82 Nominierungen aus ganz Deutschland waren in diesem Jahr eingegangen. Eine achtköpfige Jury, besetzt aus Fachleuten und Betroffenen, wählte die Preisträger aus.

