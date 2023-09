Hilfe für Senioren: Dresden bildet ab sofort Technikbotschafter aus

Dresden. Im Rahmen der Initiative „Gemeinsam in die digitale Welt 3“ des Freistaates Sachsen bildet Dresden ab sofort sogenannte „Technikbotschafter“ aus. Sie sollen älteren Menschen dabei helfen, Berührungsängste vor neuen Technologien und Entwicklungen abzulegen und sich in der digitalen Welt zurechtzufinden. Wie die Stadt mitteilte, spricht das Projekt vor allem Jugendliche und Menschen im Ruhestand an, die sich gern ehrenamtlich engagieren möchten. Die Ausbildung erstreckt sich über 30 Unterrichtseinheiten und wird mit einem Zertifikat abgeschlossen. Beratungs- und Bildungsangebote sollen Fragen zur Bedienung von Smartphones und PCs klären. Außerdem sollen Digitalcafés, Workshops und Stammtische entstehen. Das Projekt „Technikbotschafter“ ist ein Teil der Aktion Lebenslanges Lernen. Dabei erarbeitet die Stadt mit verschiedenen Akteuren der Dresdner Bildungslandschaft Lernangebote fernab von herkömmlichen Lehrinstitutionen. Die Bewerbung erfolgt online unter gemeinsam-digital.eu.

