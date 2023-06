﻿Hilbert bei CSD-Auftakt in Dresden: „Für wie bescheuert halten Sie mich?“

Dresden. Froh sei er gewesen, sagt Roland Zenker, Vorstandssprecher des Vereins Christopher Street Day (CSD), dass der langjährige Schirmherr Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) erstmals auf einer CSD-Veranstaltung erschienen ist. Doch das, was der Oberbürgermeister da in seinem Grußwort erklärte, verblüffte die Anwesenden des CSD-Empfangs am Freitagabend im Parkhotel.

Verbindung zum CSD nicht ganz nachvollziehbar

„Die Verbindung zum CSD war für uns nicht ganz nachvollziehbar“, formulierte Zenker diplomatisch, „aber wir verstehen seine emotionale Situation und halten das für menschlich verständlich“, so der CSD-Vorstandssprecher. Hilbert sprach zunächst von Respekt und Vielfalt, um dann offensichtlich von seinem Redemanuskript abzuweichen und auf seine private Situation einzugehen.

„Das war leicht irritierend“

Manchmal, sagte Hilbert, würden sich neue Wege auftun, würde man sich neu verlieben. „So passiert auch Wandel im Leben eines Oberbürgermeisters und es wäre schön, wenn die Stadtgesellschaft das mit großer Offenheit aufnehmen würde.“ Er habe Zenker auch anders kennengelernt, sagte der OB und spielte darauf an, dass der Vorstandssprecher früher mit einer Frau verheiratet war und heute mit einem Mann verheiratet ist. „Das war schon leicht irritierend“, sagte Zenker, zumal der OB den Bogen noch weiter spannte.

„Der Oberbürgermeister ist mit Lebenserfahrung ausgestattet“

„Für wie bescheuert halten Sie mich?“, fragte Hilbert ins Mikrofon, „an dieser Stelle banale Fehler zu machen und nicht darauf zu achten, dass alles ganz sauber und ordnungsgemäß gelaufen ist. Was Dienstreisen anbetrifft, da können Sie sicher sein, dass der Oberbürgermeister schon mit einer gewissen Lebenserfahrung ausgestattet ist, um so etwas entsprechend nicht zu machen.“

Zum Schluss bekam Hilbert die Kurve, als er um Toleranz und Respekt für alle Lebensentwürfe warb, aber viele Anwesende fragten sich, was die Lebenswirklichkeit des Oberbürgermeisters mit der von queeren Menschen zu tun hat, für die sich der CSD seit Jahr und Tag einsetzt.

Eheaus öffentlich geworden

In der vergangenen Woche war das Eheaus von Su Yeon und Dirk Hilbert bekannt geworden. Der Oberbürgermeister hat sich neu verliebt und seine Auserwählte mit auf eine Privatreise nach Australien genommen, auf der er auch dienstliche Termine absolviert hat. Kommunalpolitiker wie der Linke Tilo Wirtz werfen Hilbert vor, dabei dienstliche und private Interessen vermischt zu haben.

DNN