Bis zu 100 Flaschen gleichzeitig: Neuer Super-Pfandautomat in Dresdner Edeka Center Peltzer

Dresden. Ewiges Anstehen und darauf warten, dass die nächste Person langsam eine Flasche nach der anderen in den Pfandautomaten steckt soll künftig Geschichte sein. Das norwegische Unternehmen Tomra will mit dem neuen Automaten „Tomra-R1“ das Pfandsystem revolutionieren und Recycling noch attraktiver machen. 100 Flaschen können gleichzeitig in den neuen Leergutautomaten gesteckt werden, was den Rückgabeprozess massiv vereinfach und verkürzt. Seit Anfang Oktober 2022 steht ein „Tomra-R1“ auch im neu eröffneten E-Center Peltzer an der Dohnaer Straße in Dresden.

Druckluft statt Mechanik

Nicht nur die quantitativen Möglichkeiten sind neu, auch das Innere des Automaten ist innovativ. Nach der Leerguteingabe erkennt und sortiert eine große Rücknahmetrommel die eingeführten Flaschen und Dosen gleichzeitig – mithilfe von Druckluft anstatt des bisherigen mechanischen Sortiermechanismus, weshalb auch Glas nicht eingeworfen werden kann. Nachdem die Flaschen im Pfandautomaten landen, könnten sie direkt mit anderen Tomra-Maschinen weiterverarbeitet werden, da die Firma sich außerdem auf Recycling-Maschinen spezialisiert hat. Flaschensorten, die nicht angenommen werden, spuckt der „Tomra-R1“ anschließend wieder aus.

Kein Stau mehr bei der Leergutrücknahme

Viele Kundinnen und Kunden des E-Centers in Prohlis machen Gebrauch vom neuen Automaten, heißt es von Seiten der Filialleitung. Wer viel Leergut abzugeben hat, kann dies nun in kurzer Zeit machen, sodass sich vor den zwei herkömmlichen Leergutrücknahmestellen kein Stau mehr bildet. Somit profitieren auch Kunden, die nur ein paar Flaschen zurückgeben wollen, von der Erfindung. Mit einigen Rechenfehlern habe der „Tomra-R1“ trotzdem noch zu kämpfen: „Da er so schnell rechnen und arbeiten muss, kommt es vor dass er ein paar Flaschen einzieht, ohne sie mit zu berechnen.“ Den Kunden, die einen abgezählten Sack mit exakt 100 Pfandflaschen einwerfen, fiele dann natürlich auf, dass nur 98 bezahlt werden.

Über 335.000 Dosen und Flaschen bei Festival eingeworfen

Zahlreiche Supermärkte, darunter Aldi Nord, Kaufland, Netto und Edeka, testen den Pfandautomaten an verschiedenen Standorten in anderen Städten ebenfalls. Im Sommer konnten sich außerdem die Besucher des Deichbrand-Festivals von der Erfindung aus Norwegen überzeugen. Mehr als 335.000 Dosen und Flaschen, also ein Pfandwert von fast 80.000 Euro, wurden dort wieder zu Geld gemacht, ohne langes Warten und Anstehen.

Von Nikolaus Neidhardt