﻿Hier plant Dresden neue Fahrradschnellwege

Dresden. Die Landeshauptstadt Dresden sieht das Potenzial für vier Radschnellwege im Stadtgebiet. Das ist das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie, die Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) jetzt vorgestellt hat. Das Konzept der Radschnellwege wird mit 75 Prozent der Baukosten vom Bund gefördert. Ein Kilometer Radschnellweg kostet im Durchschnitt zwei Millionen Euro, so Kühn.

Auf welchen Strecken soll es Radschnellwege geben?

Geplant sind die Verbindungen Coswig– Radebeul–Dresden, Radeberg–Dresden, Pirna–Heidenau-Dresden und Freital–Dresden, erläuterte Paula Scharfe, die städtische Koordinatorin Radverkehr.

Worauf legt die Stadt Wert bei der Streckenführung?

Radschnellwege sollen nicht durch unbewohnte Gegenden führen, sondern durch Orte, an denen viele Menschen wohnen und arbeiten. Auch eine Verbindung zum Öffentlichen Personennahverkehr ist ein Kriterium für die Routenführung.

Was sind die Knackpunkte bei den Schnellwegen?

Städteübergreifende Verbindungen betreut das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LaSuV). Dort werden die Planungen zwischen den Kommunen abgestimmt. Der schönste Schnellweg auf Dresdner Flur nutzt wenig, wenn dieser in der Nachbarstadt abrupt endet. Deshalb muss es Übergabepunkte für die Routen geben. Beispielsweise hat Dresden einen Plan für die Strecke nach Radebeul. In der Nachbarstadt laufen aber eigene Vorplanungen für den Radverkehr. Am Ende muss es zwischen Dresden und Radebeul passen.

Wie schnell können Radschnellwege entstehen?

Bei einer Strecke sehr schnell – für die öffentliche Hand jedenfalls. Der Schnellweg nach Radeberg soll über Klotzsche und Langebrück geführt werden und verläuft mehr als zehn Kilometer über Dresdner Stadtgebiet, so dass das Amt für Stadtplanung und Mobilität den Fördermittelantrag erarbeitet.

Problem: Der Radschnellweg braucht zwei Eisenbahnunterführungen und muss per Brücke die Stauffenbergallee überqueren. Hierfür sind Planfeststellungsverfahren erforderlich. Diese dauern. Ziel ist es laut Kühn, bis nächstes Jahr Fördermittel zu beantragen und dann Planungsleistungen auszuschreiben. Der Bau könnte in Abschnitten erfolgen.

Wie geht es bei den anderen Routen weiter?

Die Strecke nach Heidenau soll über die Winterbergstraße bis nach Großzschachwitz führen, die Strecke nach Freital über den Plauenschen Grund und die Route nach Radebeul zu weiten Teilen entlang der Bahnstrecke. Die Stadt stimmt mit dem LaSuV und den Nachbarkommunen das gemeinsame Vorgehen ab und hält die benötigten Flächen frei.

Wofür sind Radschnellwege eigentlich gedacht?

Letztlich, so Kühn, sind die Schnellwege Bestandteil der Verkehrswende. 100.000 Menschen pendeln täglich aus dem Umland nach Dresden, 75 Prozent davon mit dem Auto. „Wenn wir auf klimafreundliche Mobilität setzen wollen, müssen wir S-Bahn-Netz und Plusbus-System ausbauen, aber auch neue Anreize für den Radverkehr setzen.“

E-Bikes würden die Reichweite der Radler verlängern, die nicht mehr verschwitzt am Arbeitsplatz ankommen würden. Die Infrastruktur müsse an die hohen Geschwindigkeiten, die sich mit E-Bikes erreichen lassen, angepasst werden. Heißt: Ein Radschnellweg ist eine Verkehrsachse, auf der die Radler mit wenigen Halts schnell und komfortabel vorankommen.

Welche Anforderungen muss ein Schnellweg erfüllen?

Die Mindestbreite muss vier Meter betragen. Radverkehr und Fußverkehr müssen getrennt sein. „Diesen Qualitätsstandard haben wir so noch nicht“, sagt Kühn. „Wir sehen hier einen großen Hebel, Menschen zum Umsteigen zu bewegen.“ Fahrradstraßen, auf denen Radfahrer Vorrang genießen, können Bestandteil von Schnellwegen sein.

Was sagt die Fahrradlobby zu den Plänen?

„Wir unterstützen die Radschnellwege, das Konzept ist längst überfällig“, erklärte Edwin Seifert, Geschäftsführer des ADFC Dresden. Der Teufel stecke im Detail. „Wird der Radverkehr an Knotenpunkten wie dem Bischofsweg wirklich den Vorrang vor dem Fahrzeugverkehr erhalten?“, nennt Seifert nur ein Beispiel. Mit einer Umsetzung sei nicht in den nächsten vier bis fünf Jahren zu rechnen, vermutet er. „Wir werden dranbleiben.“