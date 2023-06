Hier ist es in Dresden am lautesten – Karten zur Lärmbelastung veröffentlicht

Dresden. Es scheppert, knallt und dröhnt auf den Straßen der Landeshauptstadt. Das können Dresdnerinnen und Dresdner nicht nur tagtäglich hören, sondern seit Kurzem auch sehen. Die Stadt bietet jetzt auf ihrer Website sechs Karten zur Lärmbelastung an. Diese zeigen, wo es in der Stadt durch Straßen-, Straßenbahn- und Luftverkehr am lautesten ist. Gemessen wurde der Pegel dabei jeweils in vier Meter Höhe.

Autobahnen sorgen für den meisten Lärm

Ein Blick verrät: Wenig überraschend ist der Bereich um die Autobahnen A 4 und A 17 in tiefes Lila getaucht. Das bedeutet: durchschnittliche Lautstärken von mehr als 75 Dezibel. Also lauter, als würde man direkt neben einem laufenden Benzin-Rasenmäher stehen.

Doch auch die Hauptverkehrsrouten der Stadt erreichen ähnliche Lärmpegel. Besonders laut sind den Karten zufolge etwa die Königsbrücker Straße, die Stauffenbergallee, die Loschwitzer Straße oder die Nürnberger Straße. Auch rund um den Elbepark oder den Bahnhof Neustadt.

Die Straßenbahnen sorgen hingegen für vergleichsweise wenig Lärm. Lediglich an Knotenpunkten, wie dem Postplatz, Albertplatz, Pirnaischer Platz oder am Hauptbahnhof steigt der durchschnittliche Pegel auch mal über 70 Dezibel.

Lärmschutzwände zeigen Effekt

Was die Karten aber auch zeigen, sind die Lärmschutzwände. Als blaue Linien markiert, wird ihr Effekt besonders an der Coventrystraße und am Emerich-Ambros-Ufer deutlich. Während auf der Straße noch durchschnittliche Lautstärken von über 75 Dezibel eingezeichnet sind, wurde hinter den Wänden meist ein Pegel gemessen, der gerade einmal halb so laut ist – also Zimmerlautstärke entspricht.

Mit den Karten werden auch die statistischen Angaben zur Lärmbetroffenheit in Dresden veröffentlicht. Diese zeigen, wie viele Menschen noch in ihren Wohnungen von Lärmquellen beeinträchtigt werden. Lauter als 75 Dezibel im Schnitt ist es demnach in keiner Wohnung in der Landeshauptstadt. 4500 Dresdner müssen jedoch mit 70 bis 74 Dezibel leben.

Umfrage zu Lärmbelastung gestartet

Damit sich das bald ändert, ruft das Umweltamt Dresdnerinnen und Dresdner dazu auf, an einer Online-Umfrage zur persönlichen Lärmsituation im Wohnumfeld teilzunehmen. Die Fragen beziehen sich auf Verkehrsgeräusche wie Kfz-, Straßenbahn- oder Eisenbahnlärm und sollen die Planung zur Lärmminderung in der Stadt vorantreiben. Die Umfrage läuft noch bis Dienstag, 4. Juli 2023, unter www.dresden.de/laermumfrage.

