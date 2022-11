﻿Hier gibt es in Dresden frische Brötchen am Buß- und Bettag

Frische Brötchen am Feiertag? In Dresden kein Problem, viele Bäckereien haben geöffnet.

Dresden. Am Mittwoch ist Feiertag. Und da haben die Geschäfte in Dresden geschlossen. Zu einem ordentlichen Feiertagsfrühstück gehören aber frische Brötchen auf den Tisch. Aber woher nehmen? Hier eine Auswahl an Bäckereien und Bäckereigeschäften, die am Mittwoch in Dresden geöffnet haben und für ein standesgemäßes Frühstück sorgen.

Es handelt sich lediglich um eine Auswahl, und nicht jeder Bäcker um die Ecke, der auch geöffnet hat, ist enthalten. Gerade in der Neustadt ist die Bäckerdichte sehr hoch und die Bewohner haben viele Optionen für ihr Frühstück.

Bahnhofsviertel

Backwerk, Wiener Platz 4, 01069 Dresden, 7 bis 20 Uhr

Le Crobag, am Hauptbahnhof, 01069 Dresden, 5 bis 17 Uhr

Ditsch, Hauptbahnhof Kuppelhalle, Wiener Platz 4, 01069 Dresden, 8 bis 21 Uhr

Heberer, Wiener Platz 4, 01069 Dresden, 7 bis 20 Uhr

Altstadt

Bäckerei und Konditorei Schwerdtner, Prager Str. 2, 01067 Dresden, 7 bis 18 Uhr

Bäckerei Dreißig, Altmarkt 7, 01067 Dresden, 8 bis 17 Uhr

Bäckerei Emil Reimann, Schloßstraße 16, 01067 Dresden, 8 bis 17 Uhr

Café am Ring – Bäckerei Krause, Ringstraße 7, 01069 Dresden, 8 bis 18 Uhr

Bäckerei Dreißig, Wallstraße 6, 01067 Dresden, 9 bis 17 Uhr

Bäckerei Emil Reimann, An der Frauenkirche 18, 01067 Dresden, 9 bis 18 Uhr

Bäckerei Matthias Walther, Könneritzstraße 2, 01067 Dresden, 8 bis 18 Uhr

Neustadt

Bäckerei Dreißig, Hauptstraße 5B, 01097 Dresden, 8 bis 17 Uhr

Bäckerei und Konditorei Schwerdtner, Hauptstraße 24, 01097 Dresden, 7 bis 18 Uhr

Frühaufsteher-Bäckerei Emil Reimann, Schlesischer Platz 1, 01097 Dresden, 4 bis 19 Uhr

Le Crobag, Schlesischer Platz 1, 01097 Dresden, 5 bis 18 Uhr

RON´S Bakery, Alaunstraße 5, 01099 Dresden, 8 bis 18 Uhr

Bäckerei und Konditorei Schwerdtner, Löwenstraße 11, 01099 Dresden, 7 bis 12 Uhr

Bäckerei und Konditorei Schwerdtner, Bautzner Str. 27B, 01099 Dresden, 7 bis 17 Uhr

Bäckerei und Konditorei Schwerdtner, Königsbrücker Str. 46, 01099 Dresden, 7 bis 18 Uhr

Bäckerei Backland Otte, Rudolf-Leonhardt-Straße 2, 01097 Dresden, 7.30 bis 18 Uhr

Dresdner Mühlenbäckerei, Bischofsweg 31, 01099 Dresden, 7 bis 11 Uhr

Pieschen

Unser Bäcker – Bäckerei und Konditorei, Hechtstraße 72, 01097 Dresden, 6.30 bis 17.30 Uhr

Landbäckerei Schmidt, Großenhainer Str. 111, 01127 Dresden, 7 bis 17 Uhr

Bäckerei und Konditorei Schwerdtner, Leipziger Str. 133, 01127 Dresden, 7 bis 11 Uhr

Bäckerei Otte, Hallesche Str. 9, 01127 Dresden, 7.30 bis 11.30 Uhr

Bäckerei und Café Eckert, Großenhainer Str. 221, 01129 Dresden, 7 bis 18 Uhr

Löbtau

Bäckerei und Konditorei Schwerdtner, Kesselsdorfer Str. 16, 01159 Dresden, 7 bis 17 Uhr

Strehlen

Landbäckerei Schmidt, Lockwitzer Str. 6, 01219 Dresden, 7 bis 17 Uhr

Klotzsche

Bäckerei und Konditorei Schwerdtner, Am Wasserwerk 1A, 01109 Dresden, 7 bis 17 Uhr

Plauen

Bäckerei und Konditorei Schwerdtner, Nöthnitzer Str. 1, 01187 Dresden, 7 bis 18 Uhr

Johannstadt

Bäckerei und Konditorei Schwerdtner, Pfotenhauerstraße 41, 01307 Dresden, 7 bis 18 Uhr

Bäckerei und Konditorei Schwerdtner, Gerokstraße 11, 01307 Dresden, 7.30 bis 18 Uhr

Striesen

Bäckerei Möbius, Zwinglistraße 34, 01277 Dresden, 7 bis 17 Uhr

Dresdner Backhaus, Augsburger Str. 4, 01309 Dresden, 7.30 bis 17 Uhr

Bäckerei und Konditorei Schwerdtner, Schandauerstraße 30b, 01309 Dresden, 7 bis 17 Uhr

Loschwitz

Kaffee Wippler, Körnerplatz 2, 01326 Dresden, 7.30 bis 18 Uhr

Radebeul

Dresdner Backhaus, Sidonienstraße 5, 01445 Radebeul, 7.30 bis 17 Uhr

Bäckerei und Café Eckert, Hauptstraße 29, 01445 Radebeul, 7 bis 18 Uhr

Bäckerei und Konditorei Schwerdtner, Sidonienstraße 1, 01445 Radebeul, 7 bis 11 Uhr

Heidenau

Landbäckerei Schmidt, Gabelsbergerstraße 8, 01809 Heidenau, 7 bis 17 Uhr

Von Nikolaus Neidhardt