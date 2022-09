﻿Ehemaliger OB zeigt Stationen des „Dresdner Revolutionsweges“ 1989

Am 4. Oktober gibt es eine Sonderführung anlässlich des Jahrestages der Demonstartionen am Hauptbahnhof 1989. Vorab ist eine Anmeldung erforderlich.

Herbert Wagner vor einem Foto in der Ausstellung „4 Tage im Dezember“ in der Gedenkstätte Bautzner Straße.

Dresden. Am Dienstag, 4. Oktober, lädt der ehemalige Dresdner Oberbürgermeister Herbert Wagner von 17 bis 19 Uhr zu einer kostenlosen Sonderführung unter dem Titel „Dresdner Revolutionsweg“ ein.

Hintergrund sind die Geschehnisse im Oktober 1989 am Hauptbahnhof. Nachdem tausende DDR-Flüchtlinge in die Bundesrepublik ausreisen durften, fuhren einige der Züge auch durch Dresden. Am 4. Oktober wurde einer von ihnen an der Grenze zur damaligen Tschechoslowakei abgewiesen und kehrte nach Dresden zurück. Dort wurden die Ausreisewilligen von tausenden Dresdnern empfangen, die mitfahren oder für Freiheit demonstrieren wollten. Es kam zu Besetzungen, Ausschreitungen sowie Gewalttaten auf Seiten der Demonstranten und der Polizei sowie zu Massenverhaftungen.

Herbert Wagner gründete damals die „Gruppe der 20“, die mit der SED-Führung verhandeln wollte. Als Beobachter der Vorkommnisse von 1989 bietet er den Rundgang von der Innenstadt zur Dreikönigskirche an.

Organisiert wird die Veranstaltung von der Gedenkstätte Bautzner Straße. Bis zum 30. September gibt es die Möglichkeit, sich anzumelden. Wer sich dafür interessiert, erhält mit der Bestätigung auch die Information über den Treffpunkt.

Anmeldungper E-Mail an christine.buecher@denk-mal-dresden.de

Von Elisabeth Marx