Acht Wochen Kino und Konzerte

Fast 230 000 Zuschauer: Filmnächte am Elbufer ziehen Bilanz

Die Filmnächte am Elbufer gingen am Sonntag zu Ende, nun zogen die Veranstalter Bilanz. Beinahe 230 000 Menschen kamen für Kino und Konzerte an die Elbe, etwa 60 000 davon für Roland Kaiser.