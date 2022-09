﻿Hellerauer laden zur 7. Offenen Gartenstadt ein

Tanja Fischer lädt in ihren Garten in Hellerau ein. Sie hat ihre grüne Oase mit selbst gemalten Bildern geschmückt.

Dresden. Nach langer Pause – bedingt durch die Coronaeinschränkungen – lassen die Hellerauer jetzt eine kleine Tradition wieder aufleben. Sie laden vom 2. bis 4. September zur Offenen Gartenstadt ein.

Bewohner öffnen ihre Gärten und Gärtchen – in Hellerau ist ja vieles winzig – und geben vielerlei kulturellen und künstlerischen Angeboten eine Bühne. Manche haben auch Mitmachangebote vorbereitet, kochen Kaffee und backen Kuchen.

Start ist mit einem Picknick

Die Wetteraussichten sind bis jetzt recht gut. Wenn das so bleibt, dürfte dem Ganzen nichts mehr im Wege stehen. Start ist am Freitag, 2. September, 18.30 bis 21 Uhr mit einem Picknick im Birkenwäldchen im „Naturraum“ an der Karl-Liebknecht-Straße. Jeder bringt das, was er zum Picknicken braucht, selbst mit. Für Musik sorgt Boris Rusakow.

„Das Schönste ist, dass man Neues in Hellerau entdeckt und miteinander ins Gespräch kommt“, bringt Regina Enge das Anliegen der „Offenen Gärten“ auf den Punkt. Regina Enge ist Mitglied im Verein Bürgerschaft Hellerau, der die Aktion initiiert, und hat diesmal für die Organisation den Hut auf. Es ist die 7. Veranstaltung dieser Art.

Premiere war zur 100-Jahrfeier von Hellerau

Premiere sei zur 100-Jahrfeier von Hellerau gewesen. „Damals gab es Fördermittel. Damit konnten Profi-Künstler in die Gärten eingeladen werden“, erinnert sich die Hellerauerin Tanja Fischer, die jetzt zum vierten Mal bei der Offenen Gartenstadt mitmacht. Die Kreativität, das Miteinander und die tollen Begegnungen mit anderen Menschen hätten die Hellerauer inspiriert, diese Veranstaltung in etwas veränderter Form weiterzuführen und alle zwei Jahre stattfinden zu lassen. Es ist alles Eigeninitiative, wird von den Bürgern selbst erdacht und organisiert. So entsteht ein buntes Sammelsurium an Angeboten.

Malen, Tanzen, Musik und mehr

Bei Regina Enge zum Beispiel stellt eine Kunststudentin in dem 100 Quadratmeter großen Gärtchen selber Holzkohle her und zeichnet dann damit (Am Grünen Zipfel 66, Sonnabend 11-14 Uhr). Andernorts gibt es eine herzliche Einladung zur Meditation (Markt 14 im Garten hinter dem Haus, Sonnabend 10-11 Uhr), das Angebot, aus Teebeutelchen Sterne zu basteln (Auf dem Sand 17, Sonnabend 11-17 Uhr), Lieder, Tänze und Rhythmik für Groß und Klein zum Zuhören, Zuschauen und Mitmachen (Am Pfarrlehn Innenhof Baugemeinschaft, Sonntag 13-17 Uhr).

Schüler der 84. Grundschule führen die Performance „AbenteuerZeit“ – entstanden im Rhythmikunterricht – auf (Vorplatz Festspielhaus Hellerau, Sonntag 11-12 Uhr). Teilnehmer und Lehrkräfte der 18. Internationalen Rhythmikwerkstatt Dalcroze laden 11.30 Uhr am selben Tag und Ort zum „Resonanzen spüren, Zuhören, Zuschauen und Mitmachen“ ein.

18 Gärten öffnen ihre Türen

Am Sonntag freut sich auch Tanja Fischer auf Gäste in ihrem Garten (Auf dem Sand 11, Sonntag 11-14 Uhr). Beruflich ist die Ingenieurin technische Trainerin und Beraterin für Prozessoptimierung und Datenanalyse in der Halbleiterbranche. Schon seit vielen Jahren malt sie in ihrer Freizeit. Sie nutzt Wasserfarben und verschiedenste Papiere. Motive sind Flora und Fauna. Zur offenen Gartenstadt stellt sie eine Auswahl ihrer Bilder im Garten aus.

Insgesamt 18 Gärten öffnen am Sonnabend und Sonntag. Nicht alle an beiden Tagen und viele nur für drei, vier Stunden. „Wir machen gestaffelt auf, damit wir uns hier auch gegenseitig besuchen können. Wir Hellerauer wollen ja auch davon profitieren, wenn hier so schöne Dinge passieren“, so Tanja Fischer.

Den Flyer zur Offenen Gartenstadt mit allen Angeboten kann man sich auf der Internetseite des Hellerauer Bürgervereins ansehen und sich so eine Spazierroute durch Hellerau zusammenstellen oder ganz gezielt bestimmte Dinge heraussuchen.

Internet: hellerau-buergerverein.de