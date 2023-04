﻿Garten-Einsatz am Albert-Schweitzer-Kinderdorfhaus in Dresden-Übigau

Dresden. Seit Jahren setzt der Dresdner Mittelständler CEP sich ein für das Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Steinbach. Am Sonnabend gab es einen mehrstündigen Arbeitseinsatz in Dresden. Knapp zehn Kollegen aus der Belegschaft brachten zum Frühling den Garten eines der Albert-Schweitzer-Häuser im Nordwesten der Stadt auf Vordermann.

Nach einem gemeinsamen Frühstück wurde einen ganzen Vormittag lang aufgeräumt, gesägt, gepflegt, wurden Sträucher zurückgeschnitten und Gestrüpp entsorgt. Außerdem bauten die Helfer aus der Firma ein Hochbeet und eine Matschküche. Die Kinder und der Hausvater halfen nach Kräften mit. Zum Schluss konnte man beim Grillen das Tagewerk genießen.

Kinderhausvater Tino zog mit Frau und Tochter im Frühjahr 2022 in das 2008 erbaute Haus ein, er hatte es selbst mit renoviert. Auch vorher hatte eine Kinderdorffamilie dort gewohnt. Mittlerweile haben sie fünf Kinder im Alter zwischen neun Monaten und fünf Jahren aufgenommen. Es sind Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen nicht in ihren Familien aufwachsen können. In der Regel bleiben sie bis zu ihrem 18. Lebensjahr in der Obhut eines Albert-Schweitzer-Hauses.

Die CEP Anlagenautomatisierung GmbH, gegründet 1990, hat mittlerweile an die 40 Mitarbeiter und ihren Sitz an der Löbtauer Straße. Sie ist ein international tätiger Spezialist für die Regelung, Steuerung und Automatisierung von Prozessen im Maschinen- und Anlagenbau.