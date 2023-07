„Heiße“ Schlössernacht begeistert 6000 Gäste

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

250 Künstler, 15 Bühnen und Temperaturen jenseits der 30 Grad: Am Sonnabend lud die Dresdner Schlössernacht zur 13. Auflage. Dass es in all den Jahren zuvor so heiß war, daran kann sich Veranstalter Mirco Meinel nicht erinnern. Der Partylaune tat das allerdings keinen Abbruch.

Fassaden-Illumination bei der Schlössernacht Dresden. © Quelle: Michael Lukaszewski

6000 Gäste flanierten und tanzten zwischen Albrechtsberg, Eckberg, Lingnerschloss und Saloppe. Dieses Mal im Fokus: Bildende Künstler, denen die Besucher über die Schulter schauen konnten. Gelungenes Sommervergnügen. Jetzt lesen

Wir werden sie nutzen, müssen mutig sein. Das wird spannend. Andreas Wippler Bäcker, über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Backstube

Andreas Haufe hat in seiner Freizeit schon viel Zeit in die Aufarbeitung des Zuges gesteckt. Auch im Beruf hat er mit der Bahn zu tun und ist als Lokführer mit modernen Fernzügen auch oft auf der Vindobona-Strecke unterwegs. © Quelle: Anja Schneider

Im Zug des Lebens: Warum der legendäre VT 18.16 diesen Mann seit seiner Kindheit begleitet

Der VT 18.16 gilt als der schönste Zug der Deutschen Reichsbahn. Schon als Kind durfte Andreas Haufe in den Führerstand klettern. Nun hilft er bei der Rekonstruktion des Schnelltriebwagens. Schon bald will er wieder in dessen Kanzel sitzen – als Lokführer. Jetzt lesen

Die Botschaft der Bundesregierung an die Deutschen: Ihr heizt, esst, reist, baut und wohnt falsch. © Quelle: RND-Montage: Günther, Illustration: iStock

Das falsche Leben: Warum der Kulturkampf um das Klima gefährlich ist

Wer den Kurs ändern will, darf nicht überreißen. Die Bundesregierung aber tut genau das. Ihre Botschaft an die Deutschen: Ihr heizt, esst, reist, baut und wohnt falsch. Der Kulturkampf ums Klima zermürbt – und nützt Demokratiefeinden. Ein Appell für mehr Augenmaß. Jetzt lesen

10 Uhr: Eröffnung der ADAC Radservicestationen am Elberadweg in Stadt Wehlen. Der ADAC Sachsen hat gemeinsam mit dem Tourismusverband Sächsische Schweiz sechs Radservicestationen am Elberadweg eingerichtet, die im Pannenfall erste Hilfe leisten sollen. Die Stationen sind bestückt mit einer Luftpumpe und diversen Werkzeugen, Reifen und Schläuche zu wechseln oder Gangschaltung und Bremsen wieder richtig einzustellen.

11.30 Uhr: Ministerpräsident Michael Kretschmer besucht die FEP Fahrzeugelektrik Pirna GmbH & Co. Neben einer Unternehmenspräsentation sind ein Firmenrundgang und Gespräche des Ministerpräsidenten mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geplant.

14 Uhr: Übergabe des Abschlussberichts des Projektes ESCORP - Von Oktober 2020 bis März 2023 hat der Arbeiterwohlfahrt Landesverband Sachsen e.V. (AWO) gemeinsam mit der KNAPPSCHAFT, Regionaldirektion Chemnitz, im Rahmen eines Präventionsprojektes den Umgang mit der Pandemie im Bereich stationärer Pege aus Perspektive der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Angehörigen analysiert. Im Zentrum standen die Auswirkungen auf die psychosoziale Gesundheit.

Das Schlichtungsverfahren im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn beginnt heute. © Quelle: Martin Schutt/Sebastian Gollnow/

Heute beginnt die Schlichtung im Tarifkonflikt von Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Deutscher Bahn. Als Schlichter sollen die Arbeitsrechtlerin und ehemalige Landespolitikerin Heide Pfarr (SPD) und der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) vermitteln. Die Schlichtung ist zunächst bis 31. Juli angesetzt. Gewerkschaft und Konzern ringen bereits seit Februar um höhere Tarife für die rund 180.000 betroffenen Beschäftigten.

Morgendämmerung über einem Schweizer Berg (Symbolfoto). In dem KI-generierten „Heidi“-Trailer gibt es wenig Idylle. © Quelle: IMAGO/imagebroker

... Grimassen, Fackeln und Gruselkühe - KI generiert bizarren Trailer für „Heidi“

Schauderbilder statt Bergidylle: Der Schweizer Komiker Karpi hat eine künstliche Intelligenz beauftragt, einen Kinderklassiker zu verfilmen. Das Ergebnis belustigt viele. Der Künstler fragt sich, woher das Bildmaterial stammt. Jetzt lesen

DNN