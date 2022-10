﻿Für ein sicheres Gefühl auf Dresdens Straßen: Das Heimwegtelefon

Dresden. Die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Bald wird die Dunkelheit wieder über 12 Stunden eines Tages einnehmen. Das Unbehagen, das sich nach der Dämmerung einstellt, ist wohl vielen bekannt. Ein komischer Blick in der Bahn? Eine Person, die schon seit Minuten hinter einem läuft, oder einfach nur die bedrückende Stille der Nacht?

Gemeinsam Nachhause per Telefon

Oft hilft: Nicht allein sein. Schwierig, wenn alle Vertrauten schon schlafen oder schlichtweg nicht erreichbar sind. Was dann? An dieser Stelle springt das „Heimwegtelefon“ ein. Der ehrenamtliche Verein ist an sieben Tage die Woche in den Abend- und Nachtstunden erreichbar. Das Ziel der Organisation ist die Vermittlung eines sicheren Gefühls auf dem Heimweg – oder generell auf Gängen durch die Dunkelheit.

Das Verfahren ist meist gleich: Ruft eine unsichere Person bei der Festnetznummer an, wird ihr ein Telefonist des Vereins zugeschaltet. Es wird dann der Name, der aktuelle Standpunkt und das Ziel des Weges abgefragt. Die ehrenamtlichen Helfer rufen den Weg dann auf einer Karte ab – die Telefonisten sind nämlich über ganz Deutschland verteilt. „Die Daten sind wichtig, um im Ernstfall die Polizei oder den Rettungsdienst einschalten zu können“ erklärt Daniel, der das Projekt seit 2020 begleitet, in der Verwaltung des Vereins mit für Presseanfragen zuständig und auch als Telefonist aktiv ist. Aus Anonymitätsgründen soll nicht der volle Name in der Zeitung stehen.

Bei Anrufen wird regelmäßig gecheckt, wie weit die Person auf ihrem Weg ist und wo sie genau langläuft. „Manchmal läuft man dann ja auch lieber eine Straße um den nicht-beleuchteten Spielplatz herum, als mitten durch. Wir fragen deshalb immer mal wieder, wo man gerade ist“, sagt der gebürtige Dresdner, passenderweise am Telefon.

Die Ursprünge liegen in Schweden

Die Idee des Heimwegtelefons entwickelten ursprünglich zwei Freundinnen aus Berlin. In Schweden gab es so eine Initiative schon, angesiedelt bei der Stockholmer Polizei. Auf einem Trip in das nordische Land stießen sie darauf und setzten die Grundidee 2011 hierzulande um. Erst nur zu zweit am Wochenende in Berlin, bald schon mit einem Dutzend weiterer Helfer über den Rest der Woche.

Nach einer kompletten Umstrukturierung entstand 2019 das Heimwegtelefon, wie es heute besteht – in Schweden hingegen konnte sich das Modell nicht halten. 2021 wurde dem deutschen Verein offiziell die Gemeinnützigkeit anerkannt. Heute wirken etwa 100 Helfer beim Heimwegtelefon mit.

„Das reicht leider nicht aus“ erklärt Daniel. Acht Stunden im Monat sollte man als Telefonist einsetzbar sein; davon eine Nachtschicht – also aktuell bis zwei Uhr. Denn aufgrund der fehlenden Helfer, denen vor dem Ehrenamt eine mehrwöchige Ausbildung bevorsteht, können momentan nicht die vollen Dienstzeiten angeboten werden. „Auch die 100 Telefonisten machen mal Urlaub, oder sind aufgrund persönlicher Anliegen nicht verfügbar“ meint der Dresdner dazu.

Angst ist keine Lösung

Im letzten Jahr riefen circa 8000 Menschen beim Heimwegtelefon an; dieses Jahr sind es – Stand jetzt – auch schon über 6000 Anrufer. „Manche erlebten eine tolle Partynacht, aber wollen nicht ‚allein‘ nachhause. Vielleicht war es auch total blöd, oder die Menschen kommen von einer Nachtschicht aus dem Krankenhaus. Die Gründe für einen Anruf sind so verschieden, wie die Leute selbst“ erzählt Daniel von seinen bislang rund 700 Gesprächen. „Manchmal wollen die Personen was erzählen, manchmal fragen wir nach, was am Abend so geschehen ist.“ Die Arbeit des Heimwegtelefons lässt sich also mit einem Wort zusammen fassen: Zivilcourage. „Wir machen einfach das, was Menschen auf der Straße hoffentlich auch tun würden: In unangenehmen Situationen helfen“ erklärt er dazu.

Dem Dresdner ist es wichtig, mit dem Angebot des Vereins keine Panik zu schüren: „Von den 8000 Anrufen im Jahr 2021, mussten nur in 10 Fällen wirklich die Behörden eingeschaltet werden.“ Das Heimwegtelefon soll nur das unangenehme Gefühl nehmen, und nicht vermitteln, dass hinter jeder Ecke ein Straftäter lauert. In Dresden gehe die Kriminalitätsrate zurück und 2021 wurde die niedrigste Zahl von Kriminalfällen in den letzten 10 Jahren ermittelt, so die Angaben der Polizei.

Zudem möchte der Verein gegen Stereotype kämpfen: „Das Heimwegtelefon ist für alle Menschen, egal wer du bist“, betont Daniel. „Nicht nur Frauen fühlen sich auf dem Heimweg unwohl. Auch viele Männer oder ausländische Menschen sind unsicher in der Nacht“. Etwa 30 Prozent der Anrufer beim Heimwegtelefon sind Männer.

Heimwegtelefon Kontakt Telefonnummer:030 12074182 Anrufzeiten: Sonntag bis Donnerstag: 21 – 24 Uhr Freitag bis Samstag: 22 – 02 Uhr Mitmachen? Alle Infos unter heimwegtelefon.net/unterstuetzen/mitmachen

Die Nummer des Heimwegtelefons (030-12074182) ist bundesweit erreichbar. Beim Anruf gelten die Tarife des eigenen Mobilfunkanbieters ins deutsche Festnetz, extra Gebühren gibt es nicht.

Von Celina Kintopp