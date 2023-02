﻿Erinnerung an Theodor Grosse: Dresdner Künstler verschönerte Schloß Wildenfels

Auf Schloss Wildenfels im westsächsischen Erzgebirgsvorland gibt es ein Wandgemälde, das die Hochzeit des Statthalters der Niederlande, Friedrich Heinrich von Oranien, mit Amalia Gräfin zu Solms-Braunfels anno 1625 zeigt. Diese Verbindung öffnete der gräflich-solmschen Familie den Zugang zum europäischen Hochadel. Spötter werden unken, dass die Gräfin Amalia nicht nur sich, sondern ihre ganze Familie nach oben geschlafen hat. Allerdings sollten sie bedenken, dass Frauen früher meist verheiratet wurden und sie nur in den seltensten Fällen den Mann an ihrer Seite frei wählen konnten.

Mehrere Gemälde für den Adel

Geschaffen hat das „Oranierhochzeit“-Gemälde zwischen 1856 und 1858 der am 23. April 1829 in Dresden geborene Maler Theodor Grosse. Er fertigte außerdem für diesen heute als Trauzimmer genutzten, einst aber der Ahnenverehrung dienenden Raum noch ein weiteres recht großes Wandgemälde. Das zeigt den „Einzug der Grafen Solms in Wildenfels 1602“.

Darauf zu sehen sind Otto Solms-Laubach und seine Gemahlin Anna, geborene Gräfin zu Nassau, die zum Schloss hinaufreiten und von ihrem Volk begrüßt werden. Der Clou: Die dargestellten hohen Herrschaften wurden von Theodor Grosse – von dem nicht bekannt ist, ob er die Anfahrtskosten von Dresden nach Wildenfels in Rechnung stellte – mit den Antlitzen der zur Entstehungszeit auf dem Schloss residierenden Grafenfamilie versehen.

Grosse hatte zunächst die Bildhauerklasse der Dresdner Akademie besucht, anschließend aber gleich noch Malerei bei Eduard Bendemann studiert. In Dresden war er alsbald eine feste Größe im Künstler-Business. Gleich sein erstes großes Gemälde „Leda mit dem Schwan“ wurde von der Dresdner Galerie erworben und er führte Wand- wie Deckenbilder im Ballsaal des Dresdner Residenzschlosses aus.

Internationale Erfahrung dank Stipendium

Da seine Werke so viel Anklang fanden, bedachte die Sächsische Akademie ihn sogar mit einem Stipendium für eine Italienreise, die er 1858 antrat. Grosse studierte dabei zunächst in Florenz und später in Rom die italienischen Meister der Renaissance. In Rom begann er die Arbeiten an dem Gemälde „Abraham, Sarah und die drei Engel“, das er 1862 fertigstellte und das in den Besitz der Witwe von Moritz Seeburg nach Leipzig gelangte. Im selben Jahr erhielt Grosse den ersten Preis in dem Wettbewerb für die Ausmalung der Loggia des Leipziger Museums und führte die Arbeiten von 1864 bis 1872 aus. Neben diesen Arbeiten fertigte er Vorlagen für große Prachtvasen für die Porzellanmanufaktur in Meißen.

1872 erhielt Grosse die Ehrendoktorwürde der Leipziger Universität und wurde im Jahre 1864 Ehrenmitglied der Dresdner Akademie. 1867 wurde er Mitglied des Akademischen Rates und zum Vorstand eines akademischen Meisterateliers in Dresden berufen. 1879 wirkte er an der Ausmalung der Aula der Meißener Fürstenschule mit. Davor steuerte er etliche Malereien für die Kassettendecke des Hoftheaters bei. Und für Sachsens König Johann fabrizierte er Zeichnungen nach Motiven aus Dantes „Göttlicher Komödie“. 1891 starb Grosse in Dresden und wurde auf dem Trinitatisfriedhof beigesetzt.

Es gibt noch etliche andere Räumlichkeiten, die einen Besuch von Schloss Wildenfels lohnenswert machen. Da wäre der „Blaue Salon” mit seinen aufwendig bestickten Seidentapeten – eine einzigartige Gesamtraumgestaltung des späten 18. Jahrhunderts, die nach gebührender Restaurierung wieder in neuem Glanz erstrahlt. Apart auch das „Mondscheinzimmer“, das einst als Schlafzimmer diente, wo man also immer dann im Bann des Mondes (über den die Menschheit durch Apollo 11 nach den Sternen griff) schlummern konnte, wenn der Erdtrabant nicht gerade zum Neumond heruntergedimmt ist.

Farbwahl passend zum Mondthema

Auch in dieser intimen Räumlichkeit spielt die Tapete eine besondere Rolle. An sich war die historische Wandbespannung verloren gegangen, konnte aber auf Grundlage von Resten der Textiltapete im benachbarten großen Roten Salon von einer Seidenmanufaktur in Crimmitschau nachgewebt werden. Und das, obwohl Originalbelege fehlten. Für die Farbe Blau entschied man sich auf der Grundlage des blassblauen Stucks, der erhalten blieb. Passend zum Mondthema ist auf einer Tafel auch Joseph von Eichendorffs 1835 verfasstes Gedicht „Mondnacht“ zu lesen, in dem es u. a. heißt: „Und meine Seele spannte / weit ihre Flügel aus, / flog durch die stillen Lande, / als flöge sie nach Haus.“

Ein Kleinod ist ebenso das Chinesische Kabinett, das vor Augen führt, welche Begeisterung einst im 17. Jahrhundert Asien entgegengebracht wurde, schlichtweg weil es Tee und Gewürze sowie Luxusobjekte wie Porzellan und Lackwaren lieferte. Die detailreiche Wandbespannung mit chinoisen Seidenapplikationen zeigt Frauen in opulenten Gewändern, eine Herrscherin unter einem Baldachin, Diener und einen Gärtner. Auch Falter und farbenfrohe Vögel sind zu auszumachen. Verwendet wurden Seidenfäden, teilweise mit Gold und Silber ummantelt. Gesichter und Hände der Figuren wurden zusätzlich aufgemalt. Darüber hinaus sind der klassizistisch gestaltete Schlosssaal und die gräfliche Bibliothek optische Augenweiden.

Wie bereits vermittelt, bezog die Familie von Solms erst 1602 ihre vielen Zimmer auf Schloss Wildenfels. Die ersten Bewohner der Anlage waren wohl die edelfreien Herren von Wildenfels, aber dies ist nicht gesichert. In einer 1341 für die Nikolaikirche zu Altenburg ausgestellten Urkunde findet sich jedenfalls der Hinweis, dass das Dokument „in castro Wyldenvels“ ausgestellt worden ist. Es wird angenommen, dass Wildenfels zum Herrschaftsbereich der Meinheringer gehörte. Diese beanspruchten in der Region landesherrliche Rechte für sich und verfügten im 13. Jahrhundert über die Doppelherrschaft Hartenstein-Wildenfels.

Eine bewegte Geschichte

Im Vorfeld der Burg entwickelte sich eine Talsiedlung, die 1425 in den Schriftquellen als „Städtlein“ bezeichnet wurde. 1356 trugen die Wildenfelser ihre Herrschaft dem König von Böhmen zu Lehen an. 1427 gab der Kurfürst von Sachsen, der Wildenfels als ein heimgefallenes Lehen betrachtete, die Herrschaft an Nickel Pflugk, was prompt den Protest der Burggrafen von Meißen nach sich zog, denen schließlich die Lehnshoheit zugesprochen wurde. 1440 traten die Burggrafen von Meißen aus dem Hause Plauen ihre Lehnshoheit über Wildenfels an die wettinischen Herzöge von Sachsen ab. Ungeachtet dessen konnten die Herren von Wildenfels ihre relativ autonome Position behaupten. Nach dem Erlöschen der Familie 1602 gelangten Burg und Herrschaft Wildenfels an die Grafen von Solms-Laubach, verbandelt mit der noch blühende Linie Solms-Wildenfels. 1706 erfolgte die Anerkennung der sächsischen Landeshoheit über Wildenfels und 1846 endete die Sonderstellung des Gebiets als Standesherrschaft.

Park und Garten wurden im 18. Jahrhundert nach dem Vorbild der englischen Landschaftsgärten gestaltet, in jener Zeit wurde das Schloss zudem zumindest im Innern zu einem Kleinod des Klassizismus umgestaltet. Besondere Attraktionen stellten ein langes Spalier aus Feigenbäumen, Maulbeerbäumen sowie eine Seidenraupenzucht dar. Allerdings erwies sich das nun mal ausgesprochen „unmediterrane“ Klima am Fuße des Erzgebirges als absolut abträglich für solche Art von „Exotik“. Besonders unter Friedrich Magnus I. zu Solms-Wildenfels (1743–1801) und seiner Gemahlin Caroline Sophie von Leiningen-Hartenburg (1757–1832) avancierte die Anlage zu einem kleinen Musenhof. Maler, Dichter und Gelehrte waren gern gesehene Gäste. Graf Friedrich Magnus I. gründete hier gar 1776 die Freimaurerloge „Zum goldenen Apfel“.

1938 wurde das Schloss unter Denkmalschutz gestellt, 1945 die Familie der Grafen Solms-Wildenfels enteignet. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten 1966 nutzte man die Räume des Schlosses für kommunale und kulturelle Zwecke. Doch 1989, als die DDR Geschichte war, erwies sich die Bausubstanz als so marode, dass viel Geld in das Schloss gesteckt werden musste.

Internet: musenhof-schloss-wildenfels.de; Öffnungszeiten: Di.–Do. 10–18 Uhr, So. 14–18 Uhr

Von Christian Ruf