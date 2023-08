﻿„Heiderand“ am Ullersdorfer Platz: Wie Martin Walther das Restaurant verändert hat

Dresden. Als das Restaurant „Heiderand“ am Ullersdorfer Platz noch „Café Heiderand“ hieß und zum nachmittäglichen Tanztee lud, hatte es im Volksmund den neckischen Spitznamen „Röckchenhoch“. Inzwischen hat Geschäftsführer Martin Walther das Lokal von seinen Eltern übernommen, hat vieles geändert, bietet auf monatlich wechselnder Karte gehobene Küche an – und (fast) nichts erinnert mehr an die Tanznachmittage. Zweimal habe er seine Eltern überrascht, erzählt er. „Zuerst, als ich sagte, ich will Koch werden; und dann, als ich sagte, ich will hier weitermachen.“

Seit drei Jahren führt der gelernte Koch nun das Restaurant mit seiner Lebensgefährtin Viviane Schreiter – er in der Küche, sie im Service. Beide haben im Bülow Palais gelernt. Martin Walther eröffnete mit neuem Konzept, am 1. Februar 2020 – einen Monat später kam Corona. In den zwei Lockdowns stellten die Gastronomen um auf „Essen außer Haus“, der Lieferservice aus Bühlau kam gut an. Für Walther ist klar: „Nur mit Freundlichkeit und Qualität kommt man weiter.“ Und das beherzigte er auch, als er Speisen zum Abholen zubereitete.

Martin Walther und Viviane Schreiter, hier mit dem Kastanienblatt-Logo, führen seit 2020 das Restaurant "Heiderand". © Quelle: Bernd Hempelmann

Unter erschwerten Bedingungen. Denn „wir haben die Corona-Zeit auch genutzt, um die Küche komplett umzubauen – das hätte anders nicht funktioniert“. Kochen konnte er mit seinem Team in der Zeit nur in einem kleinen Nebenraum der Küche, der große Rest war Baustelle.

In Bühlau steht ein „Rolls Royce unter den Herden“

Eine „erhebliche Summe“ nahm der Koch-Geschäftsführer in die Hand, jetzt ist alles praktisch und neu – nicht ganz: Herzstück der Küche ist ein großer, schwerer, dunkelgrüner, gußeiserner Gasherd mit Backöfen aus Frankreich, ein „Molteni“, den hat Walther gebraucht, aber komplett aufgearbeitet erworben. „Neu wäre er unbezahlbar gewesen.“ Ein Stück aus den 70-er Jahren, schätzt er. „Der Rolls Royce unter den Herden. Der wird mit Sicherheit auch mich noch überleben.“

Martin Walther an seinem Molteni-Herd. © Quelle: Bernd Hempelmann

Wer so viel übrig hat für Qualität, der denkt auch an Design. Seit kurzem prangen das Logo des Restaurants, ein Kastanienblatt, und der Schriftzug „Heiderand“ neu an der Fassade. Schlicht, Aluminium, Blattgold – hergestellt von der renommierten Kunstschmiede Ehnert („Gestaltetes Metall“) gleich um die Ecke. Wie ein passend dazu entworfener Schaukasten, der den nun stimmigen Gesamteindruck des Eingangsbereichs vervollständigt. Dafür ist auch der gelbe Post-Briefkasten, der dort immer stand, rübergewandert auf die andere Straßenseite.

Martin Walther: „Meine Leidenschaft ist Kochsein“

In dem Schaukasten gibt es übrigens auch Informationen zu den fast ausschließlich regionalen Lieferanten. Und am Restaurant gut 40 Außenplätze. Und seit kurzem einen Kräutergarten im Hof. Martin (30) und Viviane (29) kümmern sich um alles. „Man darf sich für nichts zu schade sein“, sagt Walther. „Als Geschäftsführer bin ich der Dirigent, aber meine Leidenschaft ist Kochsein.“ Die kulinarische Qualität des Hauses haben die DNN vor zwei Jahren schon einmal gewürdigt.

Was noch aufzuklären wäre, ist das „(fast)“ vom Anfang. Martin Walther fremdelt nicht mit der Vergangenheit des Hauses. Er gönnt sich sogar einen dezenten Hinweis: Vom Weingut Schuh in Sörnewitz bezieht er exklusiv einen Riesling „Kapitelberg“ in der Magnumflasche, und unten auf dem Etikett findet der aufmerksame Gast dazu das Wörtchen, den Ausdruck, den Hinweis „Röckchenhoch“.

www.heiderand.restaurant

DNN