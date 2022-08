Die Heidelbeerernte geht in den Endspurt. Aber noch ist es nicht zu spät. Wo in und um Dresden bis wann noch Selbstpflücke angeboten wird.

Coswig. Die Heidelbeersträucher in der Gärtnerei von Karsten Damme im Coswiger Ortsteil Sörnewitz hängen proppevoll. Während auf den Erlebnisplantagen in Moritzburg, Dresden-Lockwitz und Dresden-Weißig die Heidelbeerzeit dem Ende entgegengeht, ist man auf den Feldern in Sörnewitz noch mittendrin in der Ernte.

