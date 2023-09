Die Haushaltssperre in Dresden bleibt

Dresden. Die finanzielle Situation der Landeshauptstadt Dresden bleibt angespannt. Das geht aus dem Finanzzwischenbericht hervor, den der für die Finanzen zuständige Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) am Montag vorgestellt hat. „Der Haushalt der Landeshauptstadt Dresden wird – wie derzeit in allen Kommunen Deutschlands – insbesondere durch hohe Sozialausgaben und gestiegene Sachkosten vor zentrale Herausforderungen gestellt“, so Hilbert. Die finanziellen Entlastungspakete von Bund und Land würden die Situation nur wenig kompensieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwar könne Dresden laut Hilbert mit höheren Einnahmen aus Gewerbe- und Einkommenssteuer rechnen als geplant, doch das werde nicht die deutlich steigenden Ausgaben im Bereich Soziales decken. Auch die Unterbringung von Asylbewerbern fordere die finanziellen Ressourcen der Stadt. Letztlich werde Dresden trotz strenger Haushaltsdisziplin und dem Einsatz von in den vergangenen Jahren erwirtschafteten Reserven auf ein Defizit zusteuern.

Haushaltssperre für das restliche Jahr unabdingbar

Die Haushaltssperre sei für das restliche Jahr unabdingbar, so Hilbert, damit die Stadt handlungsfähig bleiben könne. „Der Haushalt der Landeshauptstadt Dresden durchlebt derzeit herausfordernde Zeiten. Wie viele andere, auch große Kommunen in Deutschland, kämpfen wir derzeit mit hoher Inflation, stark ansteigenden Sozialausgaben bei stagnierenden Einnahmen und müssen zeitgleich weiter investieren, um zukunftsfähig zu bleiben“, so Hilbert. Dresden stehe an der Grenze zur finanziellen Leistungsfähigkeit. Der OB sieht Bund und Freistaat in der Verantwortung, für den Erhalt der Leistungsfähigkeit des kommunalen Gemeinwesens zu sorgen.

DNN