Nach Gleisarbeiten: Züge am Dresdner Hauptbahnhof fahren wieder

Nachdem der Bahnverkehr am Sonnabend wegen Gleisarbeiten am Dresdner Hauptbahnhof eingestellt werden musste, rollen die Züge seit Sonntagmorgen wieder wie gewohnt.

Dresden. Nach Gleisarbeiten am Dresdner Hauptbahnhof ist der Bahnverkehr am Sonntagmorgen wieder angerollt. Die Arbeiten seien planmäßig abgeschlossen worden, teilte eine Bahn-Sprecherin am Morgen auf dpa-Nachfrage mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der erste Zug habe den Bahnhof um 06.12 Uhr in Richtung Leipzig verlassen. Der Zugverkehr am Dresdner Hauptbahnhof war wegen Gleisarbeiten seit 16 Uhr am Sonnabend gesperrt. Hiervon waren sowohl der Fern- als auch der Nahverkehr betroffen. Während der Sperrung starteten und endeten viele Züge am Bahnhof Neustadt.